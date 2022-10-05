 

Как правильно укладывать челку: профессионалы советуют учитывать структуру волос

05.10.2022, 14:15, Разное
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Давно прошли те времена, когда мы все, независимо возраста и типа лица, вытягивали челки утюжком или начесывали их до максимальной пышности. Сейчас женщины предпочитают натуральные локоны, стремясь лишь подчеркнуть их природную красоту.

Как укладывать челку

Главное – это подобрать формат, который был бы максимально естественным для вашего типа волос. Тогда укладка станет простой и интуитивно понятной. В среднем процедура отнимает 10 минут в день. При этом уложенная челка – это залог идеального образа. Для каждого типа волос есть свои правила и секреты от стилистов.

Прямые волосы

Все женщины знают, что использовать средства для укладки нужно осторожно. Нанесли чуть больше – и эффект несвежих волос обеспечен на весь день. Для обладательниц прямых волос этот вопрос еще более актуален. Прямая челка и так максимально прилегает к лицу, а средства с воском или маслом в составе превратят локоны в сосульки. Лучше просушите влажные волосы феном, слегка подкручивая и приподнимая их круглой расческой. А в промежутках между мытьем головы используйте сухой шампунь.

Волнистные волосы

Их естественная красота способна поражать воображение. Длинная волнистая челка хороша сама по себе, достаточно высушить волосы феном, подчеркивая естественную волну и укладка готова. Для этого необязательно даже пользоваться расческой.

Если хочется добавить волосам немного текстуры, слегка пройдитесь утюжком с волнистой поверхностью. Эффект гофры будет как нельзя кстати, особенно если сегодня предстоит важная встреча.

Кудрявые волосы

Чем меньше вы прикасаетесь к кудрям, тем лучше. После мытья эксперты рекомендуют подождать, пока локоны высохнут на 80 процентов, а затем аккуратно подкрутить и разделить пряди кудрявой челки, используя небольшое количество сыворотки на кончиках пальцев. Пористая структура кудряшек нуждается в подобном уходе. Если нужно высушить волосы быстро, используйте только фен со слабым потоком прохладного воздуха.

Мягкие локоны

Мечта большинства женщин – волосы с естественными завитками. Они выражены сильнее, чем волна, но не превращаются в затейливые кудряшки. Романтическую прическу можно сформировать, просто промокнув волосы после мытья полотенцем и дав им высохнуть, а затем нанести легкое увлажняющее средство. Допустимо использовать природный воск или каплю масла для волос. Эти средства одновременно ухаживают за кончиками и подчеркивают красоту локонов, добавляют им блеск. Здесь главное правило – не переусердствовать с количеством.


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