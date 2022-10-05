Как довести до идеала разные формы лица с помощью контуринга: техники и лайфхаки для начинающих

Если вы поклонник контуринга, то знаете, что для овладения этой техникой требуется немало навыков. При правильном подходе, небольшом опыте и старании можно обучиться такой технике макияжа. Предлагаем полезное руководство по контурированию для начинающих, что позволит быстро освоить эту достаточно сложную технику макияжа.

В прошлом такая техника макияжа предназначалась для моделей с подиумов и театральных артистов, но теперь она стала частью повседневной жизни для многих людей. Это настоящее искусство изменения внешности с помощью макияжа и придания формы определенным областям лица.

Выбор оттенка скульптурирующего средства

Скульптурирующее средство, как и любой тональник и косметика, нужно выбирать, ориентируясь на естественный цвет кожи девушки или женщины. С помощью светлого скульптора можно подсветить конкретную зону, придавая нужный объем лицу, подчеркнув его красоту. Для такого осветления обычно выбирают скульптурирующее средство, которое на два тона светлее кожи.

Также потребуется скульптурирующее средство, совпадающее с цветом кожи. Его обычно используют для нанесения в подскуловой зоне. Для смуглой и загорелой кожи рекомендуют вместо пудры использовать бронзер, а для бледной кожи идеальный вариант – это серо-коричневый скульптор.

Как скорректировать контур лица за три минуты

С помощью контурного макияжа можно вылепить скулы, очертить нос, сделать пухлыми чувственными губы и добавить тонкости образу. Нужно лишь определить тип лица, который может быть овальным, круглым или квадратным. Исходя из этого выбирают технику нанесения макияжа.

Что потребуется да контуринга:

контурная палитра; различные кисти.

Создание основы: подготовьте лицо, нанесите основу и консилер, далее наносят легкий слой прозрачной пудры, чтобы создать идеальную основу. Это позволяет в последующем ровно и правильно нанести контур.

Выбор кисти, крема и пудры: Пудра придает коже матовость, а крем делает кожу слегка влажной. Новичкам в контурном макияже лучше всего начать с крема, так как с ними проще работать. Для кистей используют пушистые кисти небольшого размера, которые гарантируют хорошую точность нанесения крема и пудры. Понадобятся одна небольшая кисть для контуринга и одна для выделения.

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Очертите лицо: ключевыми областями для контурирования являются область под линией челюсти, боковые стороны висков, боковые стороны носа и впадины под скулами. Хитрость заключается в том, чтобы использовать скулы в качестве ориентира и постепенно добавлять пигментацию.

Растушевка: чем естественнее выглядит контуринг, тем он лучше! Всегда нужно следить за тем, чтобы нанесенный макияж не оставлял явных, резких линий и переходов на лице. Для нанесения макияжа используют спонж или кисть для основы, чтобы растушевать пудру.

Небольшие акценты на лице: выделяют только те области, на которые естественным образом падает свет, например, скулы, надбровные дуги, переносицу, вершину дуги купидона и центр подбородка. Это усиливает контурирующий эффект.

Контуринг для круглого лица

Девушкам с круглым лицом следует использовать лишь матовые средства, выделяя ими боковые части лица. Нужно будет подобрать скульптор, который на два тона темнее кожи, нанести его вдоль всего лица и по бокам лба. Тем самым можно визуально сузить овал лица. Останется лишь нанести хайлайтер на подбородок и лоб, и под глазами в форме перевернутого треугольника.

Контуринг для квадратного лица

При выполнении контуринга девушкам с квадратной формой лица нужно смягчить черты. Чтобы немного сузить лоб, наносят скульптор по бокам лба. Также добавляют небольшое количество скульптора под скулы, после чего проводят линию от ушей, заканчивая в середине щек. Под глазами ближе к носу и в середину подбородка наносят небольшое количество хайлайтера и растушевывают его.

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Контуринг для овального лица

Девушкам с овальным типом лица следует особое внимание уделить области в районе скул. Под скулы нужно будет нанести темный скульптор и растушевать его. Под растушеванным темным скульптором проводят вдоль линии роста волос небольшую полоску, которая позволяет визуально сузить лоб. В зонах под скулами, в центре подбородка и вдоль висков до бровей наносят хайлайтер и растушевывают его.

Контуринг проблемных участков

Не обязательно выполнять полноценный контуринг, если требуется решить лишь локальную проблему: подчеркнуть скулы, увеличить губы расширить или сузить нос. Такой локальный контуринг позволяет существенно упростить нанесение макияжа, который будет занимать от силы 5-10 минут не более.

Чтобы визуально уменьшить нос, следует на самый кончик нанести темный корректор. Нанесенный по бокам темный корректор с последующей его растушевкой позволит слегка сузить широкий нос. Проблему «носа картошкой» можно решить, высветлив спинку носа хайлайтером, одновременно по бокам и на крылья наносят темный скульптор.

Зрительно увеличить губы можно, нанеся над верхней губой небольшое количество хайлайтера. Останется лишь обвести по контуру карандашом губы, что сделает их объемными и чувственными. Чтобы получить губы, как у актрисы Анджелины Джоли, следует провести темным карандашом линию под нижней губой. Также под нижней губой в центре рисуют перпендикулярную линию, после чего наносят блеск или помаду.

С помощью такого локального контуринга можно сделать скулы более выразительными и чувственными. Нужно будет провести темным тоном линию от мочки уха до щеки. Цвет линии должен угасать, что позволяет акцентировать внимание на скулах, делая их чувственными и выразительными.