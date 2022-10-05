 

Наплевал на всех патриотов – эксперт о срыве показа фильма «Лучшие в аду» Пригожина по указу Беглова

05.10.2022, 13:54, Разное
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Глава Петербурга Александр Беглов наплевал на российских патриотов, запретив показ фильма «Лучшие в аду» Евгения Пригожина в кинотеатре «Родина». К такому мнению пришел эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, комментируя инцидент.

Он подчеркнул, что это уже третий антипатриотичный скандал в Петербурге, возникший по вине главы Смольного. Так, летом в городе на Неве была сорвана патриотическая выставка о Мариуполе, затем на «Зенит-арене» по приглашению Беглова выступила критиковавшая СВО группа «Би-2».

«Теперь он решил наплевать и на патриотический кинематограф. Пригожин вступился за журналистов, перенес показ. Но давайте честно. В каком нормальном российском городе губернатор или мэр вообще позволили себе такое? Создается ощущение, что ему роднее Азербайджан, чем Россия. Там бы фильмы патриотические отменять не стал. Здесь же он сам себе царь и пытается делать как ему хочется. Не нравятся защитники РФ из «ЧВК Вагнера», так давайте им нагадим», – заявил Простаков журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что 4 октября в петербургском кинотеатре «Родина» был сорван предпремьерный показ фильма «Лучшие в аду», снятый по инициативе предпринимателя Евгения Пригожина. В создании картины также участвовал погибший в СВО Алексей Нагин, которому посмертно было присвоено звание Героя России.


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