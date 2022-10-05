 

Аналитики повысили кредитный рейтинг ГК “КОРТРОС”

05.10.2022, 13:45, Разное
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“Кредитный рейтинг компании обусловлен очень низкой долговой нагрузкой, высокими показателями обслуживания долга и рентабельности, сильной ликвидностью, средними оценками операционного риск-профиля и размера бизнеса, а также высокой вероятностью предоставления компании поддержки со стороны ключевых акционеров”, – сказано в сообщении АКРА.

Аналитики повысили кредитный рейтинг “КОРТРОС” на основании предоставленных компанией данных, информации из открытых источников, а также баз данных рейтингового агентства. В АКРА отметили, что качество и достоверность информации являются надлежащими и достаточными.

В сентябре проекты ГК “КОРТРОС” вошли в топ жилых комплексов России по версии Единого ресурса застройщиков. Так, жилой комплекс “Равновесие” занял первое место среди среднеэтажных домов комфорт-класса в Московской области.

Еще один проект компании – ЖК Bauman House в Москве – занял пятую строчку в рейтинге многоэтажных домов бизнес-класса. Также в списке топовых жилых комплексов оказались проекты “КОРТРОС” в Академическом районе Екатеринбурга.

ГК “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.


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