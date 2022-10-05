 

В Измайловском парке Москвы заметили канюка

05.10.2022, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва богата своей флорой и фауной, в городе под природные
парки отведены огромные территории. Власти российской столицы прикладывают
значительные усилия для создания новых и восстановления действующих
экологических зон.

Особое внимание уделяется обитателям зеленых территорий
Москвы. Сегодня в городе можно встретить не только белок и уток, а гораздо
больше животных. Постоянным мониторингом занимаются специалисты Мосприроды. Они
ежегодно проводят учет всех представителей столичной фауны.

Разумеется, большим подарком для специалистов является
обнаружение редких животных, некоторые из которых даже занесены в Красную
книгу. Так, канюка практически невозможно встретить в природных парках столицы.
Хищная птица находится под угрозой исчезновения.

В Красной книге Москвы для нее определена первая категория
редкости. Эти птицы вообще редко селятся в черте города, как правила, встретить
их можно только во время перелетов. Иногда пернатые залетают в зеленые зоны,
чтобы отдохнуть.

Удивительно, но столичным специалистам удалось зафиксировать
канюка в Измайловском парке. У птицы сразу выделяются признаки хищника:
крючковатый клюв, острые когти, мощные крылья. Ученые полагают, что острое
зрение позволяет ему замечать добычу даже со значительной высоты.

Канюк обыкновенный по размерам больше вороны. Отличить его
по окрасу не так-то и просто: встречается очень много вариаций. Цвет перьев
варьируется от бурого до сероватого. Снизу тело более светлое, с пестринами. На
нижней стороне крыльев и хвоста обычно хорошо заметные полосы.

Важным отличием канюка от других хищников являются широко
раскрытый во время полета хвост и округлая форма крыльев. Они позволяют птице
долго парить над открытыми пространствами и искать себе добычу. Питается канюк
в основном мелкими грызунами, реже земноводными.

Кстати, за десять лет власти Москвы создали и восстановили
886 экологических зон. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей
Собянин на форуме “Мой район”. По словам градоначальника,
реконструкция столичных парков и создание новых зеленых территорий – одна из
самых больших программ, реализованных в городе за последние годы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.21 / Больше, чем спорт: 5 книг об олимпийских чемпионах

18.04.22 / Мнение: Безлер в Бердянске

17.08.22 / Мнение: «Умный геноцид», или Почему Пастухов не прав

17.06.21 / Джулианна Мур с мужем, Эмили Ратажковски, Ванесса Хадженс и другие гости Tribeca Film Festival

28.10.21 / «Пачка гречки за прививку»: Минздрав объявил о новой акции для пенсионеров

22.08.22 / В КНР новый кроссовер JETOUR DASHENG вышел в продажу

28.07.22 / Смольный наживается на петербуржцах, взымая штрафы с несумевших оплатить проезд пассажиров

30.05.21 / Осужденный за экстремизм основатель движения «СССР 2.0» отправится строить БАМ

05.10.20 / Люди, приносящие несчастье

18.05.21 / «Нет денег на хороший памятник». Как выглядит сейчас последнее пристанище Крачковской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика