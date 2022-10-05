 

Юрий Лоза раскритиковал действия Генштаба на Криворожском направлении

05.10.2022, 13:33, Разное
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Известный российский бард и композитор, а также широкопрофильный эксперт Юрий Лоза, написавший множество известных во всём песен и композиций, резко раскритиковал действия Генштаба Вооружённых сил России.

Недовольство барда вызвала обстановка на Криворожском, Купянском и Лиманском направлениях.

Война в Украине– Вот спрашивается: ну кто так воюет? Кто так воюет? Мы с такими генералами не то, что новые территории завоевать не сможем, а даже и свои удержать вряд ли сумеем. Позор да и только, – сказал музыкант.

Также он добавил, что «знает, как переломить ситуацию в нашу пользу». Так, для этого необходимо «насытить войска ПВО, РЭБ и РТР, снять с консервации и хранения все Т-72Б3, ИМР-1, расставить вдоль линии фронта С-300ПМ2, а также в срочном порядке запустить ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы, заменить все АСП на ВТО». Последнее, по словам певца, особенно важно.

– Так им и передайте – без замены АСП на ВТО ничего не получится! – цитирует его глянцевая пресса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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