 

Водонаева возмутилась пением гимна РФ певцом SHAMAN в дуэте с Путиным

05.10.2022, 13:25, Разное
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Алена Водонаева возмутилась тем, что молодой певец SHAMAN спел гимн РФ на массовом мероприятии, посвященном спецоперации и референдумам. Знаменитая модель, телеведущая и блогер удивлена, за какие заслуги «молодой щегол» выступил в дуэте с президентом Владимиром Путиным.
Недавно в Москве прошел праздничный концерт, посвященный проводимой Российской Федерацией спецоперации и референдумам о присоединении к стране новых регионов. Вместе с настоящими мэтрами отечественного шоу-бизнеса на сцене выступил и молодой исполнитель Ярослав Дронов, с 2020 года взявший псевдоним SHAMAN. Более того, он не просто спел патриотические шлягеры, как это сделали Николай Басков или Ольга Кормухина. Бывшему подопечному Виктора Дробыша, начавшему сейчас сольную карьеру, доверили исполнить государственный гимн. Причем вместе с артистом на сцене пел сам президент Владимир Путин.

Это событие вызвало небывалый ажиотаж среди коллег SHAMANа по шоу-бизнесу и простых обывателей. Свое мнение по поводу данной ситуации высказала и бывшая участница реалити «Дом-2» Алена Водонаева. Фотомодель и журналистка возмутилась тем, что, по ее выражению, «молодому щеголю» доверили такую важную миссию. В этом Водонаева увидела некие политтехнологи специалистов, работающих на Кремль. Селебрити считает, что певец SHAMAN был нужен на концерте в качестве «свежей крови», артиста с незапятнанной репутацией. Выбор артиста Водонаева назвала «фильтрацией» информации о кандидатах на участие в шоу.

Как доказательство модель привела пример участия исполнителя в шоу Алены Жигаловой, которая берет интервью у самых ярких звезд, тогда как SHAMANа Водонаева считает малоизвестным. Ранее подобную политтехнологию, уверена бывшая участница «Дома-2», применяли при «раскрутке» группы «Любэ». Следует отметить, что репертуар Дронова в последнее время действительно стал более патриотичным, а сам псевдоним певец взял после прочтения отзывов слушателей о фольклорных мелизмах, применяемых им в своем вокале. Так, большой успех возымела у поклонников по всей стране песня «Я – русский» и «Встанем».


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