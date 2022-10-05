«Невероятные приключения итальянцев в России» Италии из-за долгов пришлось снимать вместе с СССР

СМИ рассказали о малоизвестных подробностях съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Представителям Италии пришлось снимать картину вместе с СССР из-за долгов ее национальной кинематографической организации.

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» снял в 1974 году Эльдар Рязанов вместе с итало-американским кинопродюсером Дино Де Лаурентисуом. Картина имела огромный успех у зрителя, собрав огромную кассу в прокате. Однако, как оказалось, итальянские кинодельцы приняли участие в проекте только из-за долгов их компании перед «Мосфильмом», образовавшихся после съемок картины «Ватерлоо». Совместная работа в новом фильме спасала продюсера от суда.

При этом сам сценарий, написанный Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым, Дино Де Лаурентис подкорректировал, убрав то, что ему не понравилось, и добавив свои сюжетные линии. Так, были исключены некоторые сцены, зато в картину включили сцену погони, живого льва, а также множество других зрелищных трюков. При этом исполнитель главной роли Андрей Миронов все трюки выполнял лично, отказавшись от привлечения каскадера. Он влезал на крышу движущегося на скорости 60 километров в час автомобиля, а также спускался с шестого этажа гостиницы. А в одной из сцен даже висел на высоте 15-этажного дома на разведенном мосту, в то время, как под ним проплывал пароход.

Как рассказывали СМИ, Рязанов придумал эпизод с посадкой самолета на шоссе, пребывая в Риме. Режиссер впечатлился увиденным в Италии фильмом «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». Изначально ленту могли назвать «Спагетти по-русски», но позже решили все же исправить на более коммерчески успешное название. При этом после всех правок менеджеров из Италии, Рязанов пришел в шок от полученного результата. Однако именно ему поручили реализовать проект на экране по настоянию чиновников Госкомитета СССР по кинематографии. Российские актеры, участвовавшие в ленте, смогли выехать за рубеж, что в то время было непросто. Одного из итальянских актеров, отобранного Рязановым благодаря его внешности, не допустили к съемкам из-за того, что он из-за собственных долгов был под стражей. А Андрей Миронов изначально должен был провести в Риме всего три дня. Однако ему пришлось задержаться за границей на три недели. В ответ на вопросы супруги, почему он не возвращается, актер заявил, что живет теперь в Италии.