Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян станут родителями

Кинорежиссер Сарик Андреасян и его супруга Лиза Моряк ждут ребенка! Об этом сегодня в социальных сетях сообщила будущая мама, опубликовав кадрами из трогательной семейной фотосессии. На кадрах, сделанных в домашней обстановке, видно округлившийся живот девушки. Для Лизы это будет первенец, а у Сарика уже подрастают двое сыновей – Марк и Мартин.

Думаю, по фотографиям все понятно! – написал 38-летний режиссер в блоге. – Писать какие-то сложные вещи смысла нет! Уверен, что малыш выбрал хороших родителей и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым! Спасибо, любимая.

Со мной приключилось чудо! Во мне бьются два сердца… – сообщила 27-летняя актриса.

Когда начался роман Лизы и Сарика, неизвестно. До этого их связывали лишь рабочие отношения – Моряк снялась в нескольких его проектах. Режиссер сделал предложение руки и сердца актрисе в июне этого года. По слухам, праздновать свадьбу Сарик и Лиза планируют летом будущего года.

Моряк ранее не была замужем, а Андреасян состоял в браке с ресторатором Аленой, в браке у них появились двое сыновей.