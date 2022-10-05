 

Риз Уизерспун заявила, что не видит сходства со своей дочерью Авой Филипп

05.10.2022, 13:00, Разное
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Накануне 46-летняя Риз Уизерспун появилась в эфире нового выпуска шоу Today и пообщалась с ведущими. Актриса рассказала о воспитании двоих детей, в частности, 23-летней дочери по имени Ава. Она даже прокомментировала восторг фанатов по поводу внешнего сходства с девушкой – но в неожиданном ключе. 

Мы с ней не видим сильного сходства, – призналась она.  

Помимо 23-летней Авы от брака с актером Райаном Филиппом Риз растит 18-летнего сына Дикона. Также у нее есть 10-летний сын Теннесси от отношений с нынешним супругом Джимом Тотом. Актриса призналась, что большая разница в возрасте детей может оказаться проблемой для работающей мамы. 

Во-первых, ими надо постоянно управлять, когда они маленькие, и это очень сложно физически. Но это большая эмоциональная поддержка. А когда они становятся старше, им надо предлагать, а не говорить, что делать.  

Уизерспун считает, что взрослеющим отпрыскам необходимо обеспечить личное пространство.  

Но вы также должны по-настоящему развивать свои взрослые отношения со своими детьми. И давать им должное уважение и пространство, чтобы они стали теми, кто они есть, а не теми, кем вы хотите, чтобы они были. 

Отметим, что Риз Уизерспун всячески поддерживает своих детей во всех начинаниях. Например, сын Дикон решил пойти по стопам родителей и стать актером. А дочь Ава, в свою очередь, не так давно призналась в бисексуальности. Несмотря на то, что девушка встречается с парнем из колледжа, после признания ее не обошел хейт со стороны пользователей сети, и знаменитая мама тут же вступилась. 

Риз с мамой и дочкойС семьей


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