Красивая прическа даже под шапкой: как не испортить укладку головным убором

Осенью и зимой нам приходится надевать шапку. Это не лучшим образом сказывается на укладке волос, которую мы так долго и тщательно делаем по утрам. Когда мы снимаем головной убор, то обнаруживаем, что от красивой прически ничего не осталось. Как сохранить укладку под шапкой? В статье мы приведем несколько полезных лайфхаков.

Делайте объемную укладку

Чем больше объем укладки, тем выше шансы, что она сохранится под шапкой. Помните о том, что головной убор давит на шевелюру и прижимает ее. Поэтому следует придать волосам еще больший объем, чем вы запланировали изначально.

Чтобы прическа была пышной, приподнимайте расческой каждую прядь, а затем просушивайте ее феном по направлению снизу вверх.

Для мытья волос используйте шампуни и бальзамы с силиконом. Они не дают прядям слипаться. Для укладки подойдут средства, увеличивающие прикорневой объем.

Увлажняйте шевелюру

Следует обратить внимание на уход за волосами. Даже в холодный сезон шевелюра нуждается в увлажнении. Не забывайте наносить на нее питательные спреи и маски.

Какие стайлинги использовать

Обязательно зафиксируйте прическу. Используйте стайлинги на водной основе в виде пудры или спрея. Перед надеванием головного убора высушите их феном или естественным путем. Средства на жировой или гелевой основе не помогают сохранить прическу под шапкой.

Массаж и сухой шампунь

Помассируйте голову после снятия шапки в течение 1 минуты. Это улучшит питание волосяных луковиц и предотвратит заломы прядей.

Если вы заметили, что ваша прическа под шапкой стала более плоской, то используйте сухой шампунь. Нанесите его на волосы и приподнимите корни. Это поможет вернуть шевелюре объем. В конце дня помойте голову, чтобы удалить остатки средства.

Если у вас длинные волосы, то перекиньте их на другую сторону. Это создаст видимость объема.

Правильно выбирайте и надевайте шапку

Не надевайте узкие, облегающие и плотные шапки. Они будут прижимать волосы к голове и портить прическу. Также избегайте синтетических головных уборов. Ваша голова будет в них потеть. Намокшая шевелюра быстро потеряет форму.

Чтобы сохранить прическу, носите просторные шапки из натуральных материалов. Исключением является шерсть. Она сильно электризует волосы, и они пушатся, когда вы снимаете шапку.

Очень важно правильно надевать и снимать шапку. Ваши движения должны соответствовать направлению уложенных волос. Например, если вы зачесали пряди назад, то начните натягивать головной убор со лба, а затем переходите к затылку. Если же вы уложили челку и верхнюю часть волос в направлении лба, то надевайте шапку с макушки.

Снимать шапку нужно в той же последовательности, аккуратно потянув за боковые части.

Надевайте шапку только на хорошо высушенные волосы. Если они будут влажными, то прическа не сохранится. Снимайте головной убор, когда заходите в теплое помещение или общественный транспорт, чтобы ваши пряди не потели.

Носите с собой расческу

Перед выходом из дома положите в сумку расческу. Это позволит вам в любой момент привести шевелюру в порядок.

Вам подойдут расчески из любого материала, кроме пластика. Пластмассовые изделия электризуют волосы и портят прическу.

Заключение

Чаще всего прическа под шапкой портится из-за повышенного потоотделения. Держать форму могут только сухие волосы. Когда пряди становятся влажными, то они прилипают к голове. Поэтому старайтесь держать шевелюру под шапкой в сухом состоянии.