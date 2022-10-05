 

Длинный боб – горячий хит осени-зимы: особенности выбора прически для женщин разных возрастов

05.10.2022, 12:51, Разное
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Длинная стрижка боб, также известная как лоб, является одной из самых популярных причесок 2022 года. Эта современная стрижка средней длины давно завоевала популярность у модных и стильных женщин.

Длинный боб является простой, но при этом стильной стрижкой, которая отлично подходит для совершенно любой текстуры волос и формы лица. Если ищете что-то новое и интересное для себя, то лоб станет именно тем, что вам нужно. Вот несколько особенностей такой прически, которая помогает подчеркнуть красоту прядей.

Что такое стрижка лоб?

Элегантный и современный длинный боб, где волосы длиной до плеч является модной и универсальной стрижкой, так как отлично подходит совершенно для любого возраста.

Прическа лоб начинается с прямого среза вокруг головы и часто имеет челку. Такую стрижку можно сочетать со всеми типами волос, включая тонкие, густые, волнистые, прямые и вьющиеся, чтобы создать красивый образ.

Разница между стрижками лоб и боб заключается в том, что для боба нужно состригать пряди коротко или чуть ниже подбородка. Лоб может достигать области чуть выше или ниже плеч.

Основные преимущества

Одним из плюсов стрижки лоб является то, что она выглядит утонченно и просто потрясающе, независимо от того, прямая она или волнистая.

Кроме того, всегда можно начать с короткого боба и отрастить его, чтобы сохранить очаровательную прическу в течение нескольких месяцев.

Особенности стрижки

При выполнении прически лоб нужно обратить внимание на длину прядей. Если волосы слишком длинные, то они начнут скручиваться.

Если вырез более короткий, то сложно сделать лоб ниже плеч. Если затылок более длинный, то нужно оставить волосы немного длиннее сзади.

Тренд 2022 года

В этом году в моде достаточно простой лоб, который подходит для всех текстур волос.

Можно выполнить его слоями. Однако, стоит помнить о том, что чем больше слоев будет, тем тоньше станут волосы внизу.

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Современный лоб

Можно сделать стрижку с углом. Лучше всего, если этот угол будет повторять линию подбородка.

Если оставить пряди прямыми, то они будут казаться длиннее. Нужно начинать выполнять прическу прямо вокруг уха.

Текстурированный лоб

При выполнении длинного текстурированного боба используются слои и объем, чтобы можно было создать просто потрясающую прическу, которая выглядит великолепно.

Чтобы получить желаемый результат, стилист должен подстричь пряди под разными углами для создания небрежной текстуры с естественным движением.

Это отличное решение для женщин, которым нравится игривый образ и нестандартный стиль. Несмотря на то что такая стрижка идеально подходит для прямых волос, она также отлично сочетается с естественными волнами.

Такую прическу достаточно просто укладывать. Для повседневного образа можно заплести ее в свободную косу или сделать низкий пучок, чтобы пряди красиво обрамляли лицо. С такой прической можно всегда выглядеть достаточно непринужденно и просто шикарно.

Удлиненный боб-трапеция

Это классический вариант. Гладкий лоб с пробором посредине. Острые углы помогают создать элегантный образ.

Можно дополнительно сделать окрашивание, подобрав желаемый светлый оттенок, который поможет сделать внешний вид моложе. Кроме того, это привлечет внимание к волосам.


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