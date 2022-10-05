Дания возобновляет работу объектов на ископаемом топливе

Власти Дании распорядились, чтобы компания Ørsted возобновила работу двух объектов на ископаемом топливе и продолжила работу ещё одного объекта, который должны были вывести из эксплуатации в 2023 году, передаёт CNBC. Как отметили в компании, подобное решение было принято «для обеспечения безопасности электроснабжения» в стране.



AP

Энергетическая компания Ørsted продолжит или возобновит работу на трёх объектах, использующих ископаемое топливо, после получения соответствующего распоряжения от властей Дании на фоне подготовки стран Европы к зиме в условиях энергетического кризиса, сообщает CNBC.

Согласно заявлению компании, крупнейшим акционером которой является датское государство, распоряжение было принято «для обеспечения безопасности электроснабжения в Дании».

Распоряжение касается «энергоблока №3 на электростанции Esbjerg и энергоблока №4 на электростанции Studstrup, которые используют уголь в качестве основного источника топлива, а также энергоблока №21 на станции пиковой нагрузки Kyndby, которая в качестве топлива использует нефть».

Вывод электростанция Esbjerg из эксплуатации был запланирован на 31 марта 2023 года, добавили в компании, в то время как два других энергоблока уже были выведены из эксплуатации ранее.

«Чтобы обеспечить безопасность электроснабжения, датские власти сегодня распорядились продолжить, а также возобновить работу некоторых наших электростанций, работающих на нефти и угле, — заявил генеральный директор Ørsted Мадс Ниппер. — Мы, конечно же, выполним распоряжение датских властей, и сейчас мы начнём подготовку и обслуживание энергоблоков, а также обеспечим персонал, необходимый для их эксплуатации».

В компании отметили, что для того, чтобы подготовить все соответствующие установки к работе и эксплуатации, потребуется их техническое обслуживание, а также подготовка «узкоспециализированных работников».

Предполагается, что объекты будут работать до 30 июня 2024 года.

При этом Ørsted ранее поставила перед собой цель стать углеродно-нейтральной к 2025 году. В связи с этим эта новость станет тревожным звонком для тех, кто выступает против дальнейшего использования ископаемого топлива. По данным Гринписа, использование угля — «самый грязный и загрязняющий окружающую среду способом производства энергии».

«Мы по-прежнему убеждены, что мы, как общество, должны как можно скорее отказаться от использования газа, нефти и угля, но мы оказались в разгаре европейского энергетического кризиса и, конечно, будем вносить свой вклад в обеспечение поставок электроэнергии в меру наших возможностей», — приводит CNBC слова Ниппера.

Как напоминает телеканал, ранее ещё одна крупная европейская энергетическая компания, немецкая RWE, заявила, что три её энергоблока, работающие на буром угле, «временно вернутся на рынок электроэнергии для укрепления надёжности поставок и экономии газа при производстве электроэнергии». Изначально предполагалось, что их использование будет ограничено до 30 июня 2023 года.