“Аж бесит”: Юлия Зиверт рассказала о неизбежности и саморефлексии

“Мне не нравится себя слушать —

хватает себя исполнять! — признается Zivert. — Конечно,

я внимательно изучаю свои демки, прослушиваю голос в момент сведения трека —

это все неизбежный процесс его создания. Но как только работа в студии

закончится, готовую запись впредь не включу”!

Возможно, причина такого холодного отношения к своему

творчеству кроется в самокритичности Юлии.

После выступления на “Живом Завтраке с Бригадой У” — уникальном проекте “Европы Плюс” – она призналась, что требовательна к себе до такой степени, что это ее “аж бесит”.

“Я себя люблю, — заверила певица. —

Просто саморефлексия меня движет, заставляет ставить новые рекорды”.

Напомним, по данным Forbes Юлия Зиверт зарабатывает примерно три миллиона долларов за год. При этом сама вокалистка говорит, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть расчеты журналистов. Но у нее есть стойкое ощущение, что обнародованная сумма немного преувеличена. Между тем Зиверт сообщила, что в 2019-м давала по 26 концертов ежемесячно.