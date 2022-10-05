 

“Ему придется пахать”: несдержанность выпячивающего себя сына ужаснула повара Ивлеева

05.10.2022, 12:20, Разное
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Во время съемок восьмого выпуска реалити к синей команде присоединился еще один повар. Им стал Матвей Ивлев – сын шефа Ивлева. Матвей раскритиковал блюда участников и поспорил с отцом, что сумеет справиться с его испытаниями и будет готовить лучше большинства поваров.

“Матвей решил проявить несдержанность и выпятить себя. И мы с ним поспорили, что если он продержится ужин на кухне, то я ему позволю испытать себя в Академии адского шефа. Ему придется вдвойне пахать и доказывать свое место под солнцем”, – заявил Константин Ивлеев.

Теперь Матвею предстоит заселиться в Академию шефа и стать полноправным участником реалити. Вместе с другими поварами сын шефа будет проходить испытания и бороться за место на проекте. Как и другим участникам, Матвею предстоит готовить в спартанских условиях и самых неожиданных местах.

За испытаниями сына знаменитого повара можно следить по пятницам в 19 часов на телеканале “Пятница!”


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