 

Константин Богомолов приступил к съемкам сериала “Кеша” с Ребенок и Снигирь

05.10.2022, 11:40, Разное
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Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок нового сериала режиссера Константина Богомолова “Кеша”, который выйдет в будущем году. Над сериалом работают совместно Kion и киностудия “Мармот-фильм”. Генеральными продюсерами выступили Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.

Это ироничная драма о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины, сценарий которой написала Анна Козлова (“Краткий курс счастливой жизни”, “Садовое кольцо”). Режиссером сериала станет Константин Богомолов, он же сыграет главную роль – мужчину по имени Иннокентий, который не умеет расставаться с женщинами. Вместе с Богомоловым в сериале снимутся Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и другие, – рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

По сюжету Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов) – успешный архитектор, за плечами которого три брака. Однако даже после разводов он поддерживает близкие отношения со своими женщинами – Леной (Александра Ребенок), Юлей (Юлия Александрова) и Варей (Юлия Снигирь). Однако привычный уклад нарушается, когда Кеша заводит еще одну любовницу – Аллу (Василиса Перелыгина). В результате оскорбленные женщины решают избавиться от Иннокентия.

Сценарий написан абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее – беспощадность, которая не отменяет сочувствие. Это история с прекрасными ролями для прекрасных артистов, и так складывается проект, что в нем собирается замечательная команда, – говорит Богомолов.

По словам генерального продюсера проекта Валерия Тодоровского, идея сериала родилась давно.

Несколько лет назад мне пришла в голову идея – сделать сериал про героя, который способен любить нескольких женщин. Это нередкое явление в нашей жизни, и очень многие могут вспомнить такие ситуации из своей жизни. Я пригласил замечательного писателя и драматурга Анну Козлову, с которой сотрудничаю уже давно. Мы обсудили, и она начала писать сценарий проекта, который сегодня условно называется “Кеша, – отметил Тодоровский.


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