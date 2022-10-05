СМИ: принц Гарри и Меган Маркл хотят вырезать из своего реалити-шоу слова о Карле III и Камилле

По сведениям инсайдеров таблоида Page Six, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II герцог и герцогиня Сассекские “запаниковали”. Из уважения к покойному монарху, а также новопровозглашенному королю Карлу III, они решили вырезать из уже готового монтажа своего нового реалити-шоу “Дома с герцогом и герцогиней” спорные и даже скандальные моменты. Впрочем, боссы платформы Netflix, с которой Меган и Гарри заключили сделку на 100 миллионов долларов, не в восторге от этой идеи.

Фактически Гарри и Меган передумали, как будет выглядеть их история, их собственный проект, – сказал один из источников.

Согласно другому инсайдеру, пара начала переосмысливать концепцию реалити еще до кончины Елизаветы.

Они сделали множество запросов на возврат контента, который сами же предоставили. Столько, что некоторые сотрудники Netflix боятся, что это отложит проект на неопределенный срок.

Утверждается, что Меган и Гарри хотят выпустить реалити-шоу в следующем году, в то время как киноделы рассчитывали запустить проект сразу после релиза 5-го сезона сериала “Корона” 9 ноября. Как бы то ни было, последнее слово все равно останется за Сассексами.

Netflix ясно дали понять, что проект продолжается, – заявил один из инсайдеров киноиндустрии.

Напомним, что на днях Меган и Гарри опубликовали новые портреты. Это произошло всего через два дня после того, как Букингемский дворец представил новый снимок королевской семьи, на который они не попали. В противовес официальному кадру, на своем фото Сассекские держатся за руки.