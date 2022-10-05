 

СМИ: принц Гарри и Меган Маркл хотят вырезать из своего реалити-шоу слова о Карле III и Камилле

05.10.2022, 11:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По сведениям инсайдеров таблоида Page Six, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II герцог и герцогиня Сассекские “запаниковали”. Из уважения к покойному монарху, а также новопровозглашенному королю Карлу III, они решили вырезать из уже готового монтажа своего нового реалити-шоу “Дома с герцогом и герцогиней” спорные и даже скандальные моменты. Впрочем, боссы платформы Netflix, с которой Меган и Гарри заключили сделку на 100 миллионов долларов, не в восторге от этой идеи. 

Фактически Гарри и Меган передумали, как будет выглядеть их история, их собственный проект, – сказал один из источников.  

Согласно другому инсайдеру, пара начала переосмысливать концепцию реалити еще до кончины Елизаветы. 

Они сделали множество запросов на возврат контента, который сами же предоставили. Столько, что некоторые сотрудники Netflix боятся, что это отложит проект на неопределенный срок.

Утверждается, что Меган и Гарри хотят выпустить реалити-шоу в следующем году, в то время как киноделы рассчитывали запустить проект сразу после релиза 5-го сезона сериала “Корона” 9 ноября. Как бы то ни было, последнее слово все равно останется за Сассексами.

Netflix ясно дали понять, что проект продолжается, – заявил один из инсайдеров киноиндустрии. 

Напомним, что на днях Меган и Гарри опубликовали новые портреты. Это произошло всего через два дня после того, как Букингемский дворец представил новый снимок королевской семьи, на который они не попали. В противовес официальному кадру, на своем фото Сассекские держатся за руки. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.22 / Мнение: Война на Украине. Сводка 19.06.2022

14.07.21 / В сети появилось первое фото дочери Пола Уокера и ее возлюбленного

18.10.21 / Скандалы: Гены берут свое

12.03.22 / Мнение: Плохие новости для Дани

26.05.21 / Немного взрослого юмора для смелости суждений и бодрости духа

05.10.22 / Эксперт-разведчик – Запад активно помогает Украине с разведкой позиций российских войск

10.02.22 / Мнение: Зеленая инспекция

04.01.22 / Великое постсоветское расхождение

25.12.20 / Мурад и Наталья Османн впервые стали родителями

04.08.20 / Готова ли Украина к стратегическим реформам в МВД?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика