 

«Нужно провести в Газе референдум и спросить мнение жителей» – Илон Маск предложил Израилю план по мирному урегулированию в Палестине

05.10.2022, 11:33, Разное
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Американский миллиардер Илон Маск обратился к правительству Израиля с предложением мирного урегулирования ситуации в Палестине.

По мнению бизнесмена, для окончания боевых действий необходимо провести референдум в Секторе Газа, чтобы определить принадлежность региона.

Сектор Газа – спорная территория, на которую претендуют Израиль и частично признанная Палестина. Боевые действия там ведутся с 1967 года, при этом палестинцы обвиняют израильтян в незаконной оккупации. Израиль, в свою очередь, считает этот регион неотъемлемой частью своих территорий.

Илон Маск предложил разрешить конфликт, узнав мнение на референдуме жителей Газы о территориальной принадлежности. Проигравшая сторона должна пообещать в этом случае вывести войска и прекратить обстрелы, а затем юридически закрепить передачу региона тому государству, которое поддержит большинство.

– Зачем нужно десятилетиями вести боевые действия, если можно просто спросить у народа? – удивился миллиардер. – Ведь Израиль – демократическая страна. Воля жителей Газы должна стоять превыше всевозможных взаимных претензий. Никакие иезуитские соглашения, заключённые после распада Британской империи, которые закрепляют произвольно установленные границы, не должны диктовать людям, как жить в XXI веке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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