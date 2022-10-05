 

Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных

05.10.2022, 10:55, Разное
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Члены семьи могут получить дополнительную поддержку со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи, сообщил Собянин.

Родственники мобилизованного получили возможность внеочередного зачисления в детские сады по достижении ребенком возраста 1,5 лет, внеочередного перевода в другой детсад или школу, которые находятся ближе к месту жительства.

Также город освобождает семьи от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, предоставляет бесплатное двухразовое питание школьникам с первого по 11 классы и бесплатное одноразовое горячее питание студентам колледжей.

Дети мобилизованных получили право на первоочередное зачисление в группы продленного дня. Родственников призывников освобождают от оплаты занятий в детских кружках и секциях дополнительного образования, подведомственных Москве.

Воспитывающим детей-инвалидов и ухаживающим за пожилыми людьми семьям предоставят социальное обслуживание на дому. Также у них появилась возможность первоочередного направления в дома ветеранов и другие учреждения соцобслуживания.

Супругам мобилизованных помогут найти работу. Они смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование.

Всем членам семьи призывников окажут единовременную материальную помощь и психологическую поддержку. Они получат содействие в оформлении социальных и иных выплат, консультации по юридическим вопросам.

Для получения помощи нужно обратиться в центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Он работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

“Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке”, – заключил Собянин.

Ранее градоначальник пообщался с посетителями центра поддержки семей мобилизованных россиян.


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