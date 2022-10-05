Названы неизвестные факты популярного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Эксперты индустрии развлечений назвали малоизвестные факты об одной из самых популярных советских комедий. Как оказалось, фильм «Иван Васильевич меняет профессию» мог быть совсем другим.

Так, по сведениям специалистов, главную роль режиссер Леонид Гайдай изначально готовил для Юрия Никулина. Однако из-за того, что картина снята по произведению Михаила Булгакова, комик отказался от участия, побоявшись, что в итоге лента долгие годы будет пылиться на полке из-за цензуры и зритель ее не увидит. Вместо Леонида Куравлева в роли вора Милославского мог сняться еще один кумир миллионов, Андрей Миронов. Однако в паре с Юрием Яковлевым, воплотившего на экране персонажа Ивана Грозного и Ивана Бунши, Миронов, как полагал Гайдай, выглядел слишком утонченно.

Относительно цензуры, из-за нее все же пришлось убрать из окончательной версии фильма целый ряд интересных сцен, а некоторые переозвучить. Так, во время банкета на вопрос лже-царя, кто будет платить за устроенный банкет, сначала Милославский ответил, что народ. Однако после просмотра худсоветом, эту фразу заменили на «Во всяком случае не мы».

Были на съемочной площадки и по-настоящему рискованные ситуации, например героиня Натальи Крачковской должна была перелезть с одного балкона на другой. Но из-за страха высоты она напасли актрису только благодаря молниеносной реакции одного из работников, успевшего схватить ее за кофту. Не случайными были и некоторые фразы, прозвучавшие в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Так, при озвучивании Жоржем Милославским телефонного номера добавочные цифры «3-62» соответствуют стоимости бутылки водки во времена Советского Союза. Напомним, картина снята в 1973 году и стала лидером проката.