Официально: Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта – актер “душил одного из детей”

Американская актриса Анджелина Джоли выдвинула иск о домашнем насилии против бывшего мужа Брэда Питта. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документ.

Напомним, за отказ в возбуждении уголовного дела против Питта по обвинению в жестоком обращении с детьми Анджелина Джоли подала в суд на ФБР еще в апреле, позже предоставив фото побоев в качестве доказательств. Теперь же идет речь о встречном иске в рамках судебного разбирательства звездной пары о продаже винодельни. Уточняется, что переговоры о продаже доли Джоли сорвались, так как Питт потребовал, чтобы бывшая супруга подписала соглашение о неразглашении случаев «физического и эмоционального насилия над ней и ее детьми с его стороны».

По словам актрисы, инцидент произошел на борту частного самолета в 2016 году – Питт сильно напился, толкал и душил бывшую супругу и поднимал руку на отпрысков. В иске приводится тот же случай, о котором шла речь и раньше, но с новой деталью – Питт якобы “душил одного из детей и ударил другого по лицу” (речь идет о сыновьях пары), а также “схватил Джоли за голову и тряс ее”. Кроме того, он облил супругу и детей алкоголем.

События того дня были травмирующими для Джоли и детей, – утверждают адвокаты актрисы в новых судебных документах. – По сей день все они не смогли вернуться в Шато Мираваль из-за связи с этими травмирующими событиями.

Отметим, что именно после этого случая Анджелина подала на развод. По словам друзей Брэда, он страшно расстроен заявлениями бывшей и признается, что кричал на детей, но отрицает, что когда-либо применял к ним физическую силу.

У Джоли и Питта шестеро детей: трое приемных – 21-летний Мэддокс Шиван, 19-летний Пакс Тьен и 17-летняя Захара, и трое биологических – 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Несколько лет назад бывшие супруги ожесточенно бились за опеку, и в результате в прошлом году Брэд Питт выиграл дело. А совсем недавно бывшие супруги делили винный бизнес, но здесь Питту повезло меньше.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. Последующее расставание в 2016-м сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ.