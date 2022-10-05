Чернороссии быть! – Источники подтвердили подготовку к созданию Африканского федерального округа

Сразу три страны могут войти в создаваемый в России Африканский федеральный округ.

Помимо Буркина-Фасо, где власть недавно взяли ополченцы Народного военного фронта «Благополучие и дружба», это также Мали и Нигер. Африканцы ожидают, что после вхождения в состав РФ они получат важные геополитические и стратегические преимущества – например, еду.

– Ради этого мы даже готовы вновь учить марксизм-ленинизм, или что там сейчас в России учат, – говорит, лидер малийского политического блока «За процветание и суверенитет» Чарльз Бходи. – Воссоединение с братским советским народом – то, что нам необходимо, начиная с 1990-х годов.

Новый регион уже неофициально называют Чернороссией, но в Москве, по некоторым данным, недовольны таким вариантом, поскольку боятся задеть национальные чувства жителей будущих российских регионов.

В документах эти земли называют «АФО», а их возрождение планируют профинансировать за счёт ряда благополучных субъектов Федерации, не нуждающихся в финансовых вливаниях – к примеру, Ивановской или Орловской областей.

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