 

Люди, которые воздерживаются от алкоголя, имеют повышенный риск деменции

05.10.2022, 9:18, Разное
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В исследование было включено 24 478 человек, средний возраст которых на исходном уровне составлял 71,8 года. Среди них 58,3% были женщинами, а 54,2% во время исследования продолжали употреблять алкоголь. 

По итогам анализа, риск развития деменции был выше среди лиц, воздерживающихся от употребления спиртных напитков, чем среди лиц, употребляющих алкоголь от случая к случаю, в легкой или даже умеренной степени. В целом, у мужчин риск деменции был выше, чем у женщин. При этом у женщин вообще не было обнаружено связи между употреблением алкоголя и деменцией.

Результаты исследования показывают, что воздержание от алкоголя может увеличить риск деменции. Кроме того, не было выявлено никаких доказательств того, что количество потребляемого алкоголя влияет на риск развития деменции. Исследователи подчеркивают, что их результаты должны быть скоординированны с другими исследованиями, которые сообщают о связи между умеренным употреблением алкоголя и плохим здоровьем мозга или онкологическими заболеваниями.

Результаты текущего исследования не предназначены для поощрения употребления алкоголя, а вместо этого ставят под сомнение, являются ли текущие рекомендации по снижению потребления алкоголя людям старше 60 лет эффективным подходом к предотвращению развития деменции.

Деменция обычно поражает пожилых и гериатрических пациентов. Это состояние классифицируется по многочисленным симптомам, некоторые из которых включают снижение когнитивных функций, памяти, внимания, общения, рассуждений и зрительного восприятия. Деменция ухудшает качество жизни пациента и ложится тяжелым физическим, психологическим, социальным и экономическим бременем на его близких людей или общество. 


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