Британский уфолог увидел в лесу рептильного гуманоида

Британский уфолог Бен Уолгейт рассказал, что стал изучать тему НЛО и инопланетян после того, как в детстве встретил на болоте двухметрового зеленого гуманоида, похожего на ящерицу.

35-летний Уолгейт живет в Малтоне, Северный Йоркшир. Однажды в детстве, когда он был скаутом, их группа ездила в поход в район фермы Сноуболл, а на обратном пути их автобус остановился, чтобы мальчики немного размяли ноги.

В какой-то момент Бен отошел от своей группы и ушел немного дальше в болотистые пустоши, а потом он заметил неподалеку странное существо. Оно было зеленого цвета и формой напоминало веретено – узкий длинный низ и верх, а середина тела толстая.

У существа была крошечная голова и оно стояло на двух ногах, как человек, но его руки имели странную форму и были очень длинными. Существо двигалось сильно ссутулившись, как будто не могло нормально выпрямить спину или же пыталось красться, чтобы его не заметили люди.

“Лес там был совсем не густой, так что я хорошо мог рассмотреть это существо. А через несколько секунд оно повернуло голову в мою сторону и мы встретились взглядами. Глаза у него были черными”, – рассказывает Уолгейт.

Он посчитал, что что бы он не увидел тогда, оно было “определенно не с этой Земли”. Особенно его изумила голова, по сравнению с пропорциями тела, она была несоразмерно маленькой.

“Оно не было похоже на стереотипного инопланетянина с серой кожей и большими черными глазами. Эта штука больше напоминала ящерицу. Я не говорю, что у него была чешуя, оно не было похоже на змею.

Оно было оливково-зеленого цвета с головы до ног, очень гладкое, стройный, с темно-черными глазами, маленькой крошечной головой, длинными непропорциональными руками, которые доходили до колен.

Это было просто что-то потустороннее, оно не должно было ходить на двух ногах. Однако это существо шло прямо по лесу”.

Позже, когда Бен изучал эти вересковые пустоши, он нашел тут странный след в грязи, который не смог приписать ни одному местному животному.

По словам Бена, существо выглядело довольно спокойным, когда увидело его, и, похоже, не беспокоилось, что мальчик может поднять тревогу.

“Я не буду просто с ходу называть его инопланетянином. Но я отправился туда и исследую некоторые из этих областей, а также я слежу за сообщениями о местных странностях, которыми делятся другие люди”.

Бен думает, что будь в Йоркшире пришельцы, им было бы нетрудно прятаться в местных лесах. Особенно в районе торфяных болот. Бен много гуляет по этим лесам и болотам, выкладывая свои видео с рассуждениями и возможными доказательствами в блог на YouTube.

Также Бен считает, что пришельцы, возможно, находятся в лесах Йоркшира потому, что тут скрыта база британских королевских ВВС Файлингдейлс. НЛО часто замечают вблизи военных объектов.