Объявленная Россией аннексия усугубляет нарушения прав человека в Украине

Объявленная Россией аннексия Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины усугубляет конфликт и связанные с ним нарушения прав человека.

Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Кристиан Салазар Фолькманн, выступая в Женеве с устным докладом по Украине. Он рассказал об убийствах в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, пытках и других нарушениях прав человека.

– Широкомасштабное вооруженное вторжение Российской Федерации в Украину привело к тяжелой ситуации с правами человека по всей стране. Украинцы пережили невыразимые страдания и лишения. Вооруженный конфликт привел к целому ряду нарушений прав человека и международного гуманитарного права, – заявил Кристиан Салазар Фолькманн. Он представил доклад по Украине Совету ООН по правам человека в Женеве. Документ охватывает период с 1 февраля.

Весь этот период в Украине продолжала работу и расширяла свое присутствие Мониторинговая миссия по правам человека. В настоящее время ее сотрудники находятся «в шести точках по всей стране».

Представленный членам Совета ООН по правам человека доклад основан на информации, собранной Миссией в ходе 78 выездов на места, 20 посещений мест содержания под стражей и более тысячи бесед с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, их родственниками и адвокатами, представителями правительства и другими собеседниками. Члены Миссии использовали и другие «заслуживающие доверия и надежные источники информации».

– Сотрудники Мониторинговой миссии ежедневно получают сообщения от жертв, пострадавших в связи с нарушениями права прав человека и международного гуманитарного права в контексте вооруженного конфликта в Украине, который резко обострился после начала российского вооруженного вторжения 24 февраля. Я сам был в Украине в июле и видел разрушения и слышал о серьезных нарушениях прав человека в Ирпене и Буче, – сказал Кристиан Салазар Фолькманн.

Основную тяжесть последствий боевых действий, по словам представителя ООН, по-прежнему несут мирные жители. По состоянию на вчерашний день ООН задокументировала 6 114 убитых мирных жителей, в том числе 390 детей, и 9 132 раненых, в том числе 690 детей. Реальные цифры, скорее всего, значительно выше.

Подавляющее большинство погибших – жертвы применения оружия взрывного действия в населенных пунктах, в основном, – российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами. Речь идет об обстрелах с применением тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, о пусках ракет и ударах с воздуха, а также об использовании кассетных боеприпасов.

Боевые действия привели также к повреждению и разрушению домов и жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

– Масштабы этих повреждений и разрушений убедительно свидетельствуют о несоблюдении норм международного гуманитарного права, регулирующих ведение боевых действий, включая принципы проведения различия, соразмерности и предосторожности, а также запрещение неизбирательных нападений, – сказал Кристиан Салазар Фолькманн.

Многие украинцы лишены жилья, доступа к образованию и медицинскому обслуживанию, у них нет еды и воды. Велика вероятность того, что многие люди, особенно пожилые, будут жить зимой в поврежденных домах или без отопления.

За отчетный период в стране были зарегистрированы повреждения или разрушения 252 медучреждений и 384 учебных заведений. В ходе интенсивных обстрелов были разрушены 90 церквей или других мест культа.

На территории, оккупированной Российской Федерацией или контролируемой российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными формированиями, серьезно нарушаются права на свободу выражения мнений. Там, по словам представителя ООН, отключают украинские телеканалы и радиостанции. Их заменяют каналами из Российской Федерации или «самопровозглашенных республик».

В Крыму Российская Федерация применяет закон, предусматривающий наказание за широкий спектр критики в адрес властей, а также оказывает давление на учителей, заставляя их поддерживать вооруженное вторжение.

Представитель ООН сообщил, что Верховная Рада Украины также ввела запрет на российские издания. Пока этот закон не подписан президентом.

– Хотя свобода выражения мнений и информации может быть ограничена во время чрезвычайного положения, мы предупреждаем, что такие запреты должны быть исключительными, необходимыми и ограниченными по времени, – подчеркнул Кристиан Салазар Фолькманн.

Управлением были получены подтверждения предполагаемых убийств сотен мирных жителей в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, которые в феврале и марте контролировались российскими вооруженными силами.

– Мы задокументировали, что многие мирные жители были застрелены снайперами, когда они убегали на своих автомобилях, переходили дорогу или шли за продуктами. В других случаях людей казнили без суда и следствия. У некоторые жертв были следами пыток на теле. В одном случае, подтвержденном УВКПЧ, трое гражданских лиц были найдены мертвыми на подземной стоянке в Киевской области со связанными руками и ногами, ножевыми ранениями и отрубленными пальцами, – рассказал представитель ООН.

По мере продолжения боевых действий появляются тревожные сообщения о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права в контексте содержания под стражей как гражданских лиц, так и военнопленных. На территории, контролируемой российскими вооруженными силами или связанными с ними вооруженными формированиями, участились случаи насильственного исчезновения людей.

Продолжают поступать ужасающие сообщения о пытках и жестоком обращении как с гражданскими лицами, так и с военнопленными.

– В большинстве задокументированных случаев украинские военнопленные подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны удерживающей их власти. В некоторых из этих случаев украинские военнослужащие были замучены до смерти, – рассказал Кристиан Салазар Фолькманн.

Управление ООН зафиксировало также и случаи, хотя и в меньших масштабах, пыток и жестокого обращения украинских вооруженных сил с военнопленными во время их захвата или во время перемещения в лагеря для интернированных.

У сотрудников ООН есть беспрепятственный доступ к местам интернирования военнопленных, контролируемым правительством Украины, но им до сих пор не предоставлен конфиденциальный доступ к военнопленным, интернированным Российской Федерацией и связанными с ней вооруженными группами.

Кроме того, Управлению ООН не был предоставлен доступ к лицам, задержанным в результате так называемых «фильтрационных» процессов, не был также предоставлен доступ в Российскую Федерацию для рассмотрения заявлений о депортации перемещенных туда украинцев.

В новом докладе задокументированы также 43 случая сексуального насилия в условиях конфликта, большинство из которых были совершены представителями российских силовых структур.

– Вооруженное нападение Российской Федерации унесло жизни тысяч людей и привело к широкомасштабным разрушениям объектов гражданской инфраструктуры. Объявив аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, а также так называемые «референдумы», Российская Федерация предприняла шаги, которые углубляют, а не разрешают конфликт, усугубляют связанные с ним нарушения прав человека, отдаляясь от мира и продвигаясь в эскалации, – считает представитель Управления ООН по правам человека.

В унисон Генеральному секретарю ООН он заявил, что «любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением принципов Устава ООН и международного права». Он добавил, что речь идет не просто об абстрактном юридическом вопросе, а вопросе, имеющем конкретные последствия для прав людей по обе стороны разделительной линии.

Представитель ООН подчеркнул, что «есть только один способ положить конец страданиям в Украине – прекратить эту войну».