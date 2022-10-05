 

В Финляндии демонтируют последний большой памятник Ленину

05.10.2022, 7:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С улиц финского города Котка уберут последний в стране большой памятник Ленину, который неоднократно становился объектом вандализма. Как пишет Helsingin Sanomat, летом городской совет Котки решил, что памятник будет перемещён в запасники областного музея.


livejournal.com

С улиц финского города Котка уберут последний большой памятник Ленину в стране. Как пишет Helsingin Sanomat, летом городской совет Котки решил, что памятник будет перемещён в запасники областного музея.

Дальнейшая судьба памятника вызывала споры уже много лет, бюст Ленина неоднократно становился объектом вандализма. Споры обострились весной, когда РФ начала спецоперацию на Украине.

Этот памятник был подарком Котке от города-побратима Таллина в 1979 году, когда тот ещё входил в состав СССР.

Бюст Ленина, созданный эстонским скульптором Матти Вариком, находится в центре Котки на острове Коткансаари. Памятник был установлен рядом со зданиями, в которых Ленин останавливался в 1907 году, когда посещал Котку. Кроме этого, Ленин ходил по соседней улице в народный дом, в котором состоялась тайная третья конференция РСДРП с его участием.

Памятник и раньше вызывал споры, а также становился объектом вандализма. В 1987 году голову и руку Ленина покрасили баллончиком в ярко-красный цвет. В своё время вандализм даже негативно отразился на внешней политике Финляндии. Министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен был вынужден приносить извинения послу СССР в Финляндии Владимиру Соболеву в связи с актом вандализма в отношении памятника Ленину в Котке.

Как напоминает издание, ранее весной бюст Ленина демонтировали в финском Турку, поскольку он «неоднократно вызывал споры в обществе и СМИ в связи с военными действиями РФ на Украине». А в Хельсинки, в свою очередь, был демонтирован памятник «Мир во всём мире», который был подарен городу Москвой и открыт в январе 1990 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.22 / Конспирология: 10 причин, почему официальная версия событий 11 сентября 2001 года вызывает большой скепсис

07.12.21 / Клинцевич рассчитывает на жесткий ответ России на необоснованную агрессию Европарламента

23.06.21 / Гигантская комета размером с планету летит к центру Солнечной системы

21.04.22 / В Технополисе “Москва” занялись импортозамещением в IT-сфере

29.03.22 / Древний хирургический набор инструментов был найден в гробнице Перу

13.06.22 / Мнение: О логике «ливерной колбасы»… В Европе реально так думают?

20.05.21 / Нельзя удобрять овощ только органикой: как вырастить богатый урожай кабачков

23.04.21 / В сети обсуждают редкое фото 19-летнего сына Джонни Деппа и Ванессы Паради

16.01.22 / Мнение: Зеленский отменил выборы на Донбассе

16.02.22 / Главе “Газпрома” присвоено звание Героя Труда Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика