Некоторые стрижки не выходят из моды. Варианты для всех типов волос

Многие из нас следят за трендами парикмахерского искусства. Но есть такие стрижки, которые никогда не выходят из моды. Они давно уже стали классикой и остаются актуальными на протяжении десятилетий. В статье мы расскажем о вневременных прическах для всех типов волос и приведем идеи с фото.

Боб

Боб – классическая прическа, проверенная временем. Она выглядит просто, но в то же время шикарно и элегантно.

Боб требует небольшого ухода. Вам придется подстригать волосы каждые 4 – 6 недель. Но с этой прической вы всегда будете выглядеть безупречно и собранно. Вы можете носить ее гладкой, взъерошенной или объемной.

Длинные многослойные стрижки

Длинные многослойные стрижки подходят женщинам, которые любят гламурный и эффектный образ. Эти прически напоминают о моде 1990-х годов. Но благодаря слоям, они не выглядят устаревшими.

Чаще всего такие прически носят с прямым пробором. Большое количество слоев придает волосам текстуру и объем.

Перистая челка

Перистая челка выглядит несколько небрежно, но очень естественно. Она неподвластна времени.

Многие виды челки нуждаются в хорошей укладке. Но это не относится к перистым прядям. Чтобы хорошо выглядеть, вам достаточно вымыть волосы и высушить их феном.

Волнистый лоб

Стрижка лоб представляет собой удлиненный боб. Волнистый вариант этой прически неприхотлив в уходе. Лоб имеет одинаковую длину и заканчивается на уровне плеч.

Даже если у вас от природы прямые волосы, эта стрижка будет выглядеть модно и современно.

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Чтобы получить волнистость, нанесите на влажные пряди текстурирующий спрей, а затем уложите их плойкой.

Пикси

Пикси – очень короткая прическа для смелых женщин. Этот стиль невозможно привязать к какой-либо эпохе. Такая стрижка выглядит шикарно и необычно во все времена.

Для укладки используйте специальную помаду и расческу.

Заключение

Классические стрижки отличаются простотой линий и отсутствием вычурности. Они подойдут женщинам с любым типом волос, а с помощью укладки вы можете стилизовать их под свой овал лица.