 

Некоторые стрижки не выходят из моды. Варианты для всех типов волос

05.10.2022, 6:15, Разное
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Многие из нас следят за трендами парикмахерского искусства. Но есть такие стрижки, которые никогда не выходят из моды. Они давно уже стали классикой и остаются актуальными на протяжении десятилетий. В статье мы расскажем о вневременных прическах для всех типов волос и приведем идеи с фото.

Боб

Боб – классическая прическа, проверенная временем. Она выглядит просто, но в то же время шикарно и элегантно.

Боб требует небольшого ухода. Вам придется подстригать волосы каждые 4 – 6 недель. Но с этой прической вы всегда будете выглядеть безупречно и собранно. Вы можете носить ее гладкой, взъерошенной или объемной.

Длинные многослойные стрижки

Длинные многослойные стрижки подходят женщинам, которые любят гламурный и эффектный образ. Эти прически напоминают о моде 1990-х годов. Но благодаря слоям, они не выглядят устаревшими.

Чаще всего такие прически носят с прямым пробором. Большое количество слоев придает волосам текстуру и объем.

Перистая челка

Перистая челка выглядит несколько небрежно, но очень естественно. Она неподвластна времени.

Многие виды челки нуждаются в хорошей укладке. Но это не относится к перистым прядям. Чтобы хорошо выглядеть, вам достаточно вымыть волосы и высушить их феном.

Волнистый лоб

Стрижка лоб представляет собой удлиненный боб. Волнистый вариант этой прически неприхотлив в уходе. Лоб имеет одинаковую длину и заканчивается на уровне плеч.

Даже если у вас от природы прямые волосы, эта стрижка будет выглядеть модно и современно.

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Чтобы получить волнистость, нанесите на влажные пряди текстурирующий спрей, а затем уложите их плойкой.

Пикси

Пикси – очень короткая прическа для смелых женщин. Этот стиль невозможно привязать к какой-либо эпохе. Такая стрижка выглядит шикарно и необычно во все времена.

Для укладки используйте специальную помаду и расческу.

Заключение

Классические стрижки отличаются простотой линий и отсутствием вычурности. Они подойдут женщинам с любым типом волос, а с помощью укладки вы можете стилизовать их под свой овал лица.


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