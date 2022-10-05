Bloomberg – «на Западе нельзя о таком говорить» — американский профессор обвинил США и Польшу в саботаже «Северного потока»

Американский экономист Джеффри Сакс заявил в эфире Bloomberg о причастности США и Польши к саботажу газопроводов в Балтийском море. В качестве доказательства эксперт сообщил, что в районе около трубопроводов кружили американские вертолёты, которые обычно базируются в польском Гданьске. Также эксперт упомянул угрозы со стороны властей США о том, что «так или иначе «Северному потоку» придёт конец».

ДЖЕФФРИ САКС, профессор экономики Колумбийского университета: Европа переживает очень резкий экономический спад. Резкий спад производства и уровня жизни также проявляется в росте цен, но главный факт заключается в том, что европейская экономика страдает от внезапного отключения энергии, а теперь, чтобы сделать его окончательным, был уничтожен трубопровод «Северный поток». Готов поспорить, что это было результатом действий США, возможно, США и Польши. Это предположение.

Джеффри, вы должны остановиться на этом! Это серьёзное заявление. Почему вы считаете, что за этим стоят США? Какие доказательства у вас есть?

ДЖЕФФРИ САКС: Во-первых, есть данные радаров, согласно которым военные вертолёты США, базирующиеся в Гданьске, кружили над этим районом. Также раньше в этом году были провозглашены угрозы США, что так или иначе они намерены покончить с «Северным потоком». Было ещё примечательное заявление госсекретаря Блинкена на пресс-конференции в прошлую пятницу, на которой он назвал произошедшее «потрясающей возможностью». Странно говорить такое, если вы беспокоитесь о безопасности жизненно важных объектов международной инфраструктуры…

Профессор…

Я знаю, что это противоречит принятой линии и что на Западе нельзя говорить такие вещи, но факт в том, что, когда я разговариваю с людьми со всего мира, они считают, что за этим стоят США. Кстати, даже корреспонденты наших газет говорят мне об этом — разумеется, в частном порядке. В наших СМИ такое не появляется.

Дата выхода в эфир 03 октября 2022 года.