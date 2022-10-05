 

Fria Tider – Швеция оцепила зону утечек газа из повреждённых трубопроводов «Северных потоков»

05.10.2022, 5:50, Разное
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Генеральная прокуратура Швеции приняла решение оцепить место происшествия на «Северных потоках» в рамках проведения предварительного расследования, пишет Fria Tider. Береговая охрана страны в понедельник зафиксировала небольшую утечку газа с трубопровода «Северный поток — 2», тогда как с первого газопровода утечек визуально обнаружено не было.


AP

В понедельник по решению Генеральной прокуратуры Швеции береговая охрана страны оцепила акваторию Балтийского моря радусом 5 морских миль (9,26 км. — ИноТВ). Речь идёт о районе, где были обнаружены две утечки в российских газопроводах, расположенных в шведской экономической зоне. Решение предполагает запрет на передвижение судов, якорные стоянки, водолазные работы, рыболовство, использование подводных аппаратов и геофизическое картирование, пишет Fria Tider.

«Следствие продолжается, мы находимся в интенсивной стадии. У нас хорошее сотрудничество с несколькими ведомствами по этому делу. Я понимаю большой общественный интерес, но мы находимся в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности о том, какие следственные действия мы предпринимаем», — сообщил прокурор Матс Юнгквист в пресс-релизе, пишет издание.

По данным береговой охраны, очередной облёт места подрыва газопровода в 19:00 (мск) показал, что более крупной утечки из первого газопровода по-прежнему не наблюдется. Однако выброс газа из «Северного потока — 2» на этот же момент времени имел диаметр 15—20 м. «Это говорит о том, что утечка, пусть и незначительная, продолжается», — пояснили в ведомстве, пишет Fria TIder.

В конце прошлой недели стало известно, что корабли ВМС Швеции перемещались в районе утечек за несколько дней до предполагаемых диверсий. По данным газеты Dagens Nyheter, шведские военные суда отключили свои передатчики, которые позволяют их отследить, когда подошли к тем самым районам, где проходят газопроводы, резюмирует Fria Tider.


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