Guardian – жизнь выходит из-под контроля — молодые британцы опасаются за будущее своего поколения после пандемии

Более 60% британцев в возрасте 16—25 лет боятся за будущее своего поколения из-за пандемии и кризиса стоимости жизни, передаёт The Guardian. Впрочем, около половины опрошенных в ходе исследования Prince’s Trust Class of Covid заявили, что пандемия сделала их более стойкими, и более половины сказали, что теперь они более решительно настроены на достижение своих целей.



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Более трети молодых британцев считают, что их жизнь выходит из-под контроля из-за коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Prince’s Trust Class of Covid.

Опрос также показал, что более 60% молодых людей в возрасте 16—25 лет боятся за будущее своего поколения, которое пережило пандемию и столкнулось с кризисом стоимости жизни. Каждый третий считает, что их перспективы трудоустройства никогда не восстановятся после пандемии.

«Молодые люди сегодня сталкиваются с уникальными проблемами, которые угрожают будущему и устремлениям целого поколения, — заявил исполнительный директор благотворительной организации в Великобритании Джонатан Таунсенд. — Их образование, трудоустройство и важнейшие годы становления уже пострадали, в результате чего многие чувствуют неуверенность и страх перед будущим, которое, похоже, выходит из-под их контроля».

Исследование, в ходе которого было опрошено более 2 тыс. молодых людей по всей Великобритании, является частью кампании, которую благотворительная организация начинает на этой неделе, чтобы повысить осведомлённость о долгосрочном влиянии пандемии на молодёжь.

Впрочем, почти половина опрошенных заявили, что пандемия сделала их более стойкими, а чуть более половины сказали, что они более решительно настроены на достижение своих целей, чем раньше.

«Молодые люди проявили уникальную стойкость в преодолении проблем, с которыми они столкнулись, и как никогда полны решимости достичь своих целей. Но им нужна наша поддержка, чтобы их таланты и стремления не пропали даром», — призывает Таунсенд.

Согласно выводам доклада «Состояние молодёжи страны», который подготовила компания Savanta, среди молодых людей также широко распространено «замедленное развитие», так как они пропустили несколько этапов развития во время пандемии. Исследование гласит, что почти четверть подростков от 16 до 19 лет не успели впервые поцеловаться из-за COVID-19. Среди тех, кому от 20 до 25 лет, этот показатель составил 17%.

Значительное число людей также не смогли начать свои первые романтические отношения: сейчас на 15% больше британцев от 20 до 25 лет не имеют отношений по сравнению с людьми того же возраста до пандемии.

В ходе своего исследования компания Savanta задавала молодым британцам одни и те же вопросы на протяжении последних семи лет. Исследователи обнаружили, что пандемия положила начало новой эре неуверенности. «Последствия этих двух лет утраченной независимости могут иметь далеко идущие последствия. Пропущены всевозможные важнейшие этапы развития, которые могут сдерживать молодых людей теперь, когда мир снова открыт», — сказала вице-президент организации Жозефина Хамсон.

Почти 60% молодых людей, которые жили одни во время пандемии, рассказали исследователям, что теперь им не хватает уверенности, чтобы самостоятельно принимать решения, по сравнению с 40% до пандемии.

Исследование также показало, что молодые люди, которые начинали свою трудовую деятельность во время пандемии, были озадачены тем, чего ожидать от рынка труда. До пандемии 68% молодых людей считали, что работа соответствует их ожиданиям. После пандемии этот показатель снизился до 49%, пишет The Guardian.

Молодые британцы также менее уверены в выполнении задач на работе. Доля тех, кто чувствует себя способным сосредоточиться на одной задаче в течение длительного времени, снизилась с 55% до пандемии до 39% после пандемии. Уверенность в себе при общении с руководством — ещё одна область, в которой молодые люди испытывают трудности: лишь 21% молодых людей чувствует, что способен разговаривать с вышестоящими сотрудниками на работе по сравнению с 37% до пандемии.