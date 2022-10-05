В ТиНАО автобусы сервиса “По пути” перевезли более 520 тысяч пассажиров за год

В октябре 2021 года в Новой Москве запустили первый в России сервис персонализированных перевозов по требованию, который назвали “По пути”. Автобусные маршруты связывают многие поселения ТиНАО, находящиеся на больших расстояниях друг от друга. Благодаря сервису местные жители добираются до станций метро и Московского центрального диаметра (МЦД) гораздо быстрее.

За год автобусы сервиса “По пути” перевезли свыше 520 тысяч пассажиров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. По его словам, транспорт проехал более 4,5 миллиона километров без аварий и сбоев.

Сейчас сервис “По пути” доступен в поселениях Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское и Рязановское. Автобусы доезжают до станции метро “Прокшино” и станций МЦД-2 Силикатная и Щербинка. Предусмотрены и обратные маршруты.

“До конца года появится возможность заказывать автобусы для поездок до школ, поликлиник, МФЦ, детских садов, отделений почты”, – сообщил заммэра.

Он отметил, что благодаря этому жители будут быстрее добираться до социально-значимых объектов.

В августе сервис “По пути” запустили в инновационном центре “Сколково”. Автобусы отъезжают от станции МЦД Сколково до остановок внутри зоны и возвращаются обратно. В первом этапе тестирования сервиса принимали участие 100 человек. Скоро им смогут воспользоваться все пассажиры.

Принцип работы у сервиса “По пути” такой же, как у такси, но стоимость поездки такая же, как на городском общественном транспорте. В салоне автобусов есть телевизор, USB-порты для зарядки гаджетов, система климат-контроля, столики с подставкой для воды и кофе, лампочки для чтения.

Для заказа автобуса “По пути” необходимо воспользоваться приложением “Московский транспорт”. Его можно сказать в Google Play, App Store и AppGallery. Запустив приложение, нужно перейти во вкладку “Сервис “По пути” в ТиНАО”, после чего выбрать начальную и конечную точки маршрута, а также указать количество пассажиров. После этого необходимо подойти к указанной на карте точке и дождаться автобуса.