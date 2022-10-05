 

«Историческая ответственность — да, репарации — нет» – Бербок лично объяснила полякам позицию Берлина

05.10.2022, 3:06, Разное
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На следующий день после того, как Варшава направила дипломатическую ноту в Берлин, глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Польшу, чтобы «поговорить об этом лично». В ходе пресс-конференции она подтвердила, что Германия чувствует свою полную историческую ответственность за совершённые зверства и она будет напоминать о страданиях миллионов поляков. Одновременно министр заявила, что вопрос репараций закрыт, пишет Niezależna.


АР

Сегодня в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Варшаве глава польской дипломатии Збигнев Рау затронул тему вчерашней дипломатической ноты о военных репарациях, направленной немецкой стороне, пишет Niezależna.

«Правительство, представителем которого я выступаю, вчера направило правительству Германии запрос в плане решения этой проблемы и обеспечения справедливого, полного, материального, юридического урегулирования нанесённого вреда и потерь в отношении польских граждан и польского государства в результате Второй мировой войны», — заявил глава МИД Польши.  

«Мы очень рассчитываем на тесное сотрудничество в этом вопросе с правительством Федеративной Республики Германии. Сотрудничество, которое должно стать образцовым примером преодоления последствий незаконного применения насилия в международных отношениях», — добавил он. 

В свою очередь, прибывшая в Варшаву глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что 
тема репараций вызывает большой интерес у многих людей и представителей СМИ в Польше, к которым она обратилась. «Вчера мы увидели по телевидению, что послание в Берлин уже в пути. Я думаю, это лучше, что мы смогли поговорить об этом сегодня лично», — подчеркнула она. 

«Вам уже знакома позиция федерального правительства по этому вопросу. Германия чувствует свою историческую ответственность без каких-либо ограничений. Наша вечная задача — напоминать о страданиях миллионов…» — обратилась она к польскому коллеге. 

В ходе пресс-конференции Бербок признала, что Германия варварскими методами причинила полякам страдания, совершенно иные страдания, нежели в других местах, где проводилась кампания угнетения, германизации и разрушения. «…Мы должны передать эту память молодёжи в Германии, сохранить эту память», — объяснила Бербок. 

«Одновременно вопрос репараций, с точки зрения федерального правительства, закрытый вопрос», — подытожила она. 


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