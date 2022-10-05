Мнение: Мелкие шаги

Тактика «мелких шагов» ВСУ приносит результат. Каждый день незначительные продвижения вперед, но без прорывов, впечатляющих успехов и взятых с ходу городов. Но это именно продвижение, которое постепенно складывается в общую и безрадостную картину для оппонента.

Украинское командование в стратегии сумело переиграть российских генералов, причем ничего особенно не изобретая. Для географически крупной страны (а Украина — крупнейшее государство Европы после России) в случае нападения противника, превосходящего его по силам и возможностям, единственная стратегия — это размен территории на темп вражеского наступления. Противник должен потеряться на огромных просторах, начать мельчить, сбиваться на текущие задачи, утрачивая ту главную цель, с которой он вообще здесь появился. Искусство обороняющегося в том и заключается, чтобы вынудить наступающего противника свалиться в этот крайне невыгодный для него размен.

И генерал Залужный, который сам называет себя учеником российского генерала Герасимова, фактически переиграл учителя, вынудив его сбиться с темпа, разбросаться на множество вроде бы важных, но мелких целей и задач, и в итоге растерять все преимущество. Наверное, в защиту Герасимова и в плюс Залужному можно сказать лишь то, что киевское руководство предоставило военным заниматься своей работой, а само занялось своей. Доходили слухи о каких-то внутренних трениях, которые, скорее всего, неизбежны, но пока схема вполне работает и работает успешно.

На российской стороне все сильно не так, и главное отличие — это не спецоперация с единым замыслом и выстроенным единоначалием, а осада Ля-Рошели какая-то. Есть мушкетеры, есть королевские войска, есть войска вассалов короля, есть гвардейцы кардинала, есть крестьянское ополчение — и вот со всем этим шапито на выезде российское руководство пытается добиться крайне смутных даже для собственного понимания целей. У каждого воинства своя система подчиненности, свои задачи, даже потери считают отдельно. Неудивительно, что кавардак и бедлам — нормальное состояние такой рати.

Теперь Залужный, сорвав темп наступления РФ и перетерпев в обороне, вполне экономно, но безостановочно давит на разных направлениях, чутко качая маятник. Фактически «туман войны» накрыл всю линию соприкосновения, российское командование не может моделировать действия противника, утратило инициативу и теперь только слепо отмахивается от действий украинских военных, которые не спешат, но и не останавливаются.

Политическое руководство в Киеве свою часть задачи тоже выполняет достаточно качественно: поставки западного вооружения идут беспрерывно, все новые и новые подразделения проходят ускоренное обучение на Западе, причем опять же — достаточно качественно. Лучшая в мире легкая пехота — англичане, и именно Великобритания передает свой опыт аналогичным структурам ВСУ. Техническая и информационная компонента ВСУ растет буквально на глазах, и это не только техника, но и люди, которых готовят испанцы, американцы, французы, немцы.

Ригидность российской армии есть явление традиционное, переходящее из века в век. Есть буквально несколько исключений, когда она смогла перестроиться в ходе конфликта, но это потребовало буквально титанических усилий политического руководства страны. Царь Петр Первый и Иосиф Сталин — вот, наверное, два видимых примера, которые сумели переломить застойные тенденции в ходе ведущихся ими войн. Однако обычно русская армия учится на разгромных поражениях, причем уже после завершения конфликта. А иногда — и не учится вовсе.

Сегодня в Кремле не Петр и не Сталин, а нечто невзрачное, прячущееся от любой неизвестности. Поэтому рассчитывать на то, что российская армия сумеет переломить себя в ходе идущего конфликта, попросту не приходится. Извлекать ошибки придется уже потом. Если, конечно, будет «потом», и если вообще будет стоять цель извлекать ошибки.

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