Монолитные работы на пяти станциях Троицкой линии почти завершены

Речь идет про станции “Новаторская”, “Университет Дружбы Народов”, “Генерала Тюленева”, “Тютчевская” и “Мамыри”. Вместе с завершением монолитных работ специалисты начали внутреннюю отделку станций, сообщил заммэра.

Также идет строительство вестибюлей станции. Они находятся на высокой степени готовности, уточнил Бочкарев.

Кроме того, завершена проходка тоннелей между всеми станциями от “Новаторской” в сторону Коммунарки. Специалисты занимаются работами по благоустройству, рассказал генеральный директор АО “Мосинжпроект” Юрий Кравцов.

По его словам, жесткое основание тоннелей готово на три четверти. Верхнее строение возведено более чем на 50%, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.

Троицкая линия метро протянется почти на 40 километров. Она соединит центр столицы и Московское центральное кольцо с городским округом Троицк.

Ветка пройдет через четыре округа Москвы – Южный, Юго-Западный, Новомосковский и Троицкий. Там проживают около миллиона человек, еще несколько сотен тысяч приезжают туда на работу или учебу.

Строительство метро в столице ведется рекордными темпами. Сеть подземки выросла в полтора раза за 11 лет. В эксплуатацию ввели 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются большие транспортно-пересадочные узлы.

Крупнейшим проектом московского метростроения является Большая кольцевая линия. Ее планируется завершить к 2023 году. Сейчас идут работы на юго-восточном и северо-восточном участках. Новое метрокольцо сократит время в пути для пассажиров на 20-30 минут, создаст новые маршруты поездок.

На большом кольце организуют 30 пересадок на другие ветки метро, на Московское центральное кольцо и центральные диаметры. Многие жители столицы впервые получат подземку в шаговой доступности от дома.

Также полный запуск большого кольца снизит интенсивность движения автомобильного транспорта в прилегающих к станциям районах. Дороги станут свободнее на 10-15%, улучшится экологическая ситуация.