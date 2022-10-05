Мнение: Что такое коллективная ответственность

Слова у нас до главного самого

Теряют смысл, ветшают, как платье…

Насчет “коллективной ответственности” орали и камлали столько в последние полгода, что уже и забыли, о чем вообще речь и по какому поводу базар. Забыли – и успокоились. Привыкли, стало быть, человек ведь такая тварь – ко всему привыкает…

И тут неожиданно у милейшей Кати Винокуровой (которая всегда казалась чересчур заполошной и истеричной) я обнаружил посреди как обычно истеричного текста поистине чеканную формулировку, которую, по ее простоте, как раз надо было бы вешать на всех заборах, как “Партия наш рулевой” в былинные совковые времена.

Формула Винокуровой такая: “Применение ядерного оружия означает одно: нас всех убьют”.

Умри, Катя: лучше не напишешь. Я серьезно. И главное – что это ведь правда.

И если вы хотели знать, что такое коллективная ответственность – то вот как раз она.