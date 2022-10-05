Банты из 90-х снова в тренде: как сделать прическу с модным аксессуаром, чтобы не быть похожей на подростка (советы и идеи)

Бант – это тот аксессуар, который ассоциируется со школой. Тем не менее, эта вещь стала нынче трендом не в детской, а во взрослой моде. Как же использовать данный аксессуар так, чтобы не выглядеть школьницей? Вдохновляемся простыми и в то же время оригинальными идеями.

Тотал блэк

Создайте изысканный и стильный образ, сделав низкую мальвинку и украсив волосы на затылке большим черным бантом. Важно, чтобы аксессуар сочетался с одеждой. Например, если вы надели платье из шелка, тогда подойдет шелковый или атласный бант. Красиво подкрутите волосы снизу, чтобы оживить прическу и сделать ее более нарядной.

Белый бант и низкий хвост

Противоположный образу тотал блэк – это лук с использованием большого белого нарядного банта. Чтобы быть в тренде, подберите аксессуар, инкрустированный жемчугом. Соберите волосы в хвост и украсьте бантом. Чем больше будет аксессуар – тем лучше. Эффектнее всего такая прическа смотрится в сочетании с одеждой с открытыми плечами.

Челка назад и бант

Если у вас длинные волосы, то вы можете взять на вооружение данный тренд из нулевых. Суть заключается в том, чтобы зачесать челку назад и зафиксировать ее заколкой с бантом. Если у вас нет челки, тогда просто зачешите назад локоны, которые находятся спереди, по линии роста волос от лба.

Небрежная мальвинка

Чтобы избежать школьного образа и сделать лук по-взрослому стильным, тогда избегайте того, чтобы делать укладку волосинка к волосинке. Часть волос с макушечной зоны зачешите назад и зафиксируйте заколкой. Остальные пряди пусть ниспадают вниз. В том числе оставьте локоны по обеим сторонам от лица. Можете создать эффект мокрых волос с помощью стайлингового средства.

Пучок с бантиком

Для создания образа знойной и страстной красотки сделайте прическу в виде пучка. Ля этого соберите все волосы сзади, закрутите в жгут, а затем оберните вокруг основания по часовой стрелке. Получится что-то наподобие улитки. Теперь можете фиксировать локоны резинкой для волос, а уже сверху украшать бантом. Если вы брюнетка, выберите бант бордового или красного цвета.

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Жгуты и ленточка

Очень простая и легкая в создании прическа. Расчешите волосы, отделите по прядке по обе стороны от лица. Каждую скрутите в жгут, зафиксируйте резинкой для волос снизу. Соедините концы прядок и завяжите лентой. Сделайте из ленточки миниатюрный бантик.

Бантик и полупучок

Симпатичная прическа, но она предполагает наличие длинных волос. Суть заключается в том, чтобы начать формировать пучок в затылочной части головы, но закручивать локоны не до конца, а оставить их ниспадать. Украсьте прическу красивым бантиком сзади – и можете отправляться на вечеринку или на любое светское мероприятие.

Еще одна вариация прически – это когда вы разделяете все волосы на прямой горизонтальный пробор от уха до уха. Затем из волос с макушечной зоны формируете пучок, украшаете его бантиком. Остальные локоны остаются распущенными.

Чтобы лук получился более оригинальным, можете подобрать аксессуар с принтом. Это может быть, к примеру, анималистичный узор “под леопарда” или “под зебру”.