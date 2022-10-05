Обозреватель Politico – всего лишь за месяц на посту премьера Лиз Трасс умудрилась разрушить свою репутацию

Первые месяцы пребывания на посту имеют важнейшее значение для любого премьер-министра, так как именно в это время складывается мнение общественности относительно нового главы правительства, считает обозреватель Politico Ли Кейн. По мнению Кейна, своими непопулярными решениями британский лидер Лиз Трасс успела испортить себе репутацию, хотя не пробыла в должности ещё и месяца. Чтобы спасти своё положение, Трасс должна показать британцам, что она на их стороне.



АР

«С настроением в обществе ничто не может потерпеть неудачу. Без него ничто не может преуспеть», — заметил однажды Авраам Линкольн. Однако, по мнению обозревателя Politico, бывшего директора по коммуникациям Даунинг-стрит при Борисе Джонсоне Ли Кейна, Лиз Трасс с этим утверждением не согласна.

Новый премьер-министр Великобритании удивила помощников по прибытии на Даунинг-стрит отказом заботиться о том, как её видят британцы, считая, что это стало причиной провала её предшественника Джонсона.

Несмотря на резкое падение рейтинга поддержки Консервативной партии после принятия правительством новой бюджетной политики, Трасс упрямо настаивала на необходимости принятия весьма непопулярных среди британцев мер. По её словам, она вовсе «не против быть непопулярной».

Впрочем, как отмечает Кейн, хотя сама премьер-министр и не против быть непопулярной, это мнение явно не разделяют её однопартийцы. Члены парламента от Консервативной партии готовы пойти на мятеж. Их партия отстала в опросах от лейбористов на 33 пункта. Это уже вынудило Трасс и канцлера казначейства её правительства Квази Квартенга отказаться от планов снизить максимальную налоговую ставку на 45 пенсов.

По мнению британского журналиста, хотя Трасс в должности премьер-министра не провела ещё и месяца, ей уже вряд ли удастся восстановить свою репутацию. Притом что множества ошибок она могла избежать, если бы понимала, как разговаривать с аудиторией, которая имеет наибольшее значение, — с избирателями.

Перед тем как Трасс заняла должность премьер-министра, подавляющему большинству британцев о ней было известно немного, что, казалось бы, предоставило ей потрясающую возможность заявить о себе. Однако она ей не воспользовалась, не желая заботиться о том, как её видят британцы.

Именно из-за этой возможности первые месяцы пребывания на посту премьер-министра имеют столь высокое значение. Это время, когда общественность впервые обращает внимание на политика и начинает формировать о нём своё мнение. И как только оно сформировано, его «невероятно трудно изменить».

Как и Трасс, Джонсон в 2019 году возглавил британское правительство в результате голосования в Консервативной партии. Тогда, как отмечает обозреватель, бывший премьер столкнулся с серьёзным вызовом в связи с брекситом, который и положил конец его премьерству.

Однако команда Джонсона — в которой Кейн был директором по коммуникациям — знала, что первые 100 дней будут определять отношение людей к премьеру. Там осознавали, что у них есть одна возможность представить его как человека, который понимает проблемы общества и полон решимости добиться результатов. Автор статьи утверждает, что на Даунинг-стрит тогда «проводили исследования и выслушивали проблемы людей».

В частном порядке Трасс предположила, что её предшественник потерпел неудачу, так как был слишком одержим опросами и фокус-группами. Но, по мнению Кейна, она ошибается, как ошибся Джонсон, когда его внимание переключилось с общественности на экспертов. Лучший пример тому — его непоследовательная политика в области борьбы с COVID-19.

По мнению журналиста, команда Джонсона использовала опросы в качестве противовеса мнению СМИ, что позволило им сосредоточиться на приоритетах, вместо того чтобы регулярно менять тактику, реагируя на мнение обозревателей. Это отразилось на уровне поддержки Консервативной партии, который после первых 100 дней пребывания Джонсона у власти вырос на 10 пунктов.

Впрочем, ущерб репутации Лиз Трасс уже настолько велик, что она маловероятно сможет привести тори к победе на выборах. Начав своё пребывание в должности со шквала непопулярных политических мер, не продумав, как они будут выглядеть в комплексе, она позволила своим оппонентам представить её правительство как тех, кто действует в интересах исключительно богатых британцев. И ситуация может усугубиться, если правительство откажется от обязательства повышать пособия в соответствии с ростом инфляции.

Чтобы иметь хотя бы небольшой шанс вернуть утраченные позиции, Трасс должна принимать такие политические решения, которые позволят ей показать британцам, что она на их стороне. «Авраам Линкольн знал, что важнейшей задачей для всех политиков является создание и поддержание общественной поддержки. Этот урок Лиз Трасс необходимо усвоить — и быстро», — подытожил обозреватель Politico Ли Кейн.