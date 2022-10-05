Независимый журналист в эфире Fox – американцы не понимают всю серьёзность ядерной угрозы

В обществе присутствует ложное представление о невозможности ядерной войны, хотя очевидно, что к угрозам планетарного масштаба нужно относиться серьёзно, отметил независимый журналист Гленн Гринвальд в интервью телешоу Tucker Carlson Tonight на Fox News. НАТО продолжает накалять обстановку на Украине, а крупные СМИ нормализуют такой подход, подчеркнул журналист.

На автобусах в Нью-Джерси теперь есть наклейки, предупреждающие о том, что делать в случае радиационного заражения: «Сентябрь — национальный месяц подготовленности. А вы знаете, что делать в случае угрозы радиации?» Нет, вы не знаете! Это не имеет значения! Это всё заставляет поверить, что это какая-то игра. Если вы проживаете в крупной агломерации, то вам ничего не удастся сделать в случае ядерной войны, потому что вы будете мертвы. Как и большая часть других американцев. Подавляющее число американцев погибнет! А те, кто выживет, умрут от голода, потому что система сельского хозяйства будет уничтожена, как и миллиарды людей по всей планете. Самое время освежить ваши представления о технологиях: это не те же бомбы, которые сравняли Нагасаки с землёй, они неисчислимо мощнее! Вы бьёте по Нью-Йорку — а значит, уничтожаете и Майами! Ядерная война не означает, что мы возьмём и уничтожим Черноморский флот: она означает конец света. Люди, работающие с такими вопросами, понимают это и очень напуганы. Но, кроме них, кажется, никто не имеет об этом представления. Почему так?

Гленн Гринвальд очень пристально следил за развитием событий. Он публикуется на платформе Substack, мы рады, что сегодня он присоединяется к нам. Гленн, спасибо большое, что вы с нами. Мне кажется, вне зависимости от того, что думают о Путине, Украине или оправданности конфликта, реальная угроза, с которой столкнулись лицом к лицу — угроза обмена ядерными ударами, о которой они открыто говорят, — вынудила бы СМИ говорить людям: «Она реальна!» Но никто этого не делает, и мне интересно почему?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Такер, если взглянуть на историю американских войн за последние несколько десятилетий — все они очень похожи. Они (СМИ. — ИноТВ) убеждают американцев поддерживать вступление США в войну; персонифицируя определённого лидера, заставляют нас ненавидеть его. Саддам Хуссейн в Ираке — ужасный человек! Башар Асад в Сирии — предводитель тирании! Мулла Омар в Афганистане — это тот, кого мы должны устранить! Каддафи в Ливии… Эмоции бурлят, мы думаем, да, давайте уничтожим этих тиранов! А после потраченных сотен миллиардов долларов и многочисленных потерь, согласно результатам опросов, американцы сообщают, что считают эти войны ошибкой! Причина этого состоит в следующем: они осознают, что, ввязываясь в эти войны, ни Соединённые Штаты, ни их граждане не получают никаких выгод! Давайте применим такой подход и сейчас. В Вашингтоне пришли к консенсусу, что мы близки к применению ядерного оружия как никогда за все годы после Карибского кризиса, случившегося 60 лет назад. Существует весьма реальная угроза обмена ядерными ударами или даже прямого столкновения США и России, и из-за чего? Из-за спора, кто контролирует и управляет даже не всей Украиной, а Донбассом — её восточным регионом! Большая часть населения которого считает себя этнически русскими и хочет быть частью России! И при этом у нас не ведутся дискуссии по поводу того, нужно ли нам вообще посылать туда огромные суммы денег и рисковать жизнями американских граждан в свете потенциальной ядерной войны. Потому что все знают, что, если ты воспротивишься и начнёшь своевольничать, сразу же появится куча людей, которые будут называть тебя непатриотом, предателем или поклонником Владимира Путина! Я знаю, что именно это и происходит прямо сейчас с теми, кто придерживается такого же мнения, что и я: они подвергаются нападкам аудитории крупных СМИ и других людей в интернете. Это очень давящая атмосфера, она уничтожает дискуссию, которая должна иметь место!



Мы теряем связь с реальностью. Если у государства есть ядерное оружие и вы думаете, что оно, даже теоретически, может использовать его, нужно относиться к этой стране по-другому! Вы можете не хотеть этого, думать, что это несправедливо, но именно поэтому страны и хотят обладать ядерным оружием — потому что тогда вы не сможете помыкать ими! Если вы игнорируете потенциальную возможность гибели всего населения вашей страны, вы не годитесь для управления ей, потому что вы сумасшедший! И кажется, что это как раз про наши власти — они безумцы!

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Я думаю, (в обществе. — ИноТВ) существует намеренно культивируемое ощущение того, что использование ядерного оружия — это нереалистичный сценарий. Несмотря на то что мы сталкивались с применением ядерных вооружений в прошлом веке, когда США сбросили бомбы на Японию в ходе Второй Мировой войны. И два-три раза США и Россия, всё те же две страны, очень близко подходили к тому, чтобы нанести взаимные ядерные удары, подвергая (мир. — ИноТВ) риску ядерного уничтожения. В том числе в ходе Карибского кризиса, потому что США чувствовали, что российское присутствие у их границ, на Кубе, несёт такую опасность, что из-за этого можно начать ядерную войну! Именно так РФ видит ситуацию на Украине, прямо по ту сторону границы. РФ участвует в экзистенциальном конфликте. Это безумие — предполагать, что шанс использования ядерного оружия Владимиром Путиным нулевой, в случае если они действительно начнут проигрывать или если НАТО будет вести активную эскалацию, что мы и делаем! Это очень опасное заблуждение, под воздействием которого находятся многие люди.



Дата выхода в эфир 04 октября 2022 года.