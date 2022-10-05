 

Примадонны больше нет: умотавшую в Израиль Пугачеву похоронили без почестей

05.10.2022, 1:25, Разное
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Отъезд Пугачевой с пятым мужем и младшими детьми в Израиль в начале весны многих покоробил и обидел. В то непростое время, когда как никогда было важно единство всех людей, она предпочла чужие палестины в прямом смысле слова.

Но певица успокаивала, что, мол, никуда не сбегала, а “каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией”. Она обещала вернуться и “разобраться” с протоиереем Андреем Ткачевым, который радовался отъезду певицы. “Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал”, – говорил священник. И он, как оказалось, прав.

Пока Алла Борисовна жила в Израиле и Латвии, отличающиеся особой русофобией, число врагов на родине у нее на родине росло. В итоге в конца августа она вернулась – полная решимости, как сама говорила, “кое-кому морду набить”.

Мордобоя не случилось. И Пугачева от злости решила просто плюнуть в народ, который ее обожал и боготворил. “Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами”, – заявила Народная артистка Советского Союза. И тем сам поставила точку на своей карьере.

Ее песни уже перестали крутить по радио. В телепередачах теперь не увидишь ни Пугачеву, ни ее пятого, признанного иностранным агентом, мужа – редакторы вымарывают их, чтобы, как говорится, и духа не было.

Словом, попросившей признать себя иноагентом Аллы Пугачевой для России больше нет. После ее смачного плевка люди просто похоронили ее в своей памяти и забыли. Бесславно, без почестей. Статуя королевы сброшена с пьедестала. Это конец.


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