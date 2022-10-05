 

“Убийство”: всплыли новые данные об уголовном деле Моисеева

05.10.2022, 1:25, Разное
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Борис Моисеев
скончался 27 сентября 2022 года, находясь в собственной квартире в Москве. По
предварительным данным, причиной смерти стал третий инсульт. Тело покойного
обнаружил его концертный директор, который в последние годы ухаживал за
Моисеевым. Однако, данные о причинах смерти не были подтверждены ни семьей исполнителя,
ни его директором Сергеем Горохом.

Судя по слухам, в
деле о смерти эстрадного певца Бориса Моисеева всплыли новые данные. Издание MASH сообщает, что Следственный Комитет Москвы
проверит и при необходимости возбудит уголовное дело по факту смерти Бориса
Моисеева. Для проведения экспертизы ведомство опирается две статьи уголовного кодекса
— ст. 105 “Убийство” и ст. 111 ч. 4 “Нанесение тяжких телесных
повреждений, повлекшее смерть”. После завершения всех законодательных
процедур станет известна настоящая причина ухода исполнителя хитов “Звездочка”
и “Голубая луна”.

68-летнего Бориса
Моисеева похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище. Проститься с артистом
пришли многие звезды, в том числе Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Алсу, Лолита
и другие. На телевидение уже вышли выпуски различных ток-шоу, где друзья и
коллеги вспоминали ушедшего певца.


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