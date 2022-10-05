“Убийство”: всплыли новые данные об уголовном деле Моисеева

Борис Моисеев

скончался 27 сентября 2022 года, находясь в собственной квартире в Москве. По

предварительным данным, причиной смерти стал третий инсульт. Тело покойного

обнаружил его концертный директор, который в последние годы ухаживал за

Моисеевым. Однако, данные о причинах смерти не были подтверждены ни семьей исполнителя,

ни его директором Сергеем Горохом.

Судя по слухам, в

деле о смерти эстрадного певца Бориса Моисеева всплыли новые данные. Издание MASH сообщает, что Следственный Комитет Москвы

проверит и при необходимости возбудит уголовное дело по факту смерти Бориса

Моисеева. Для проведения экспертизы ведомство опирается две статьи уголовного кодекса

— ст. 105 “Убийство” и ст. 111 ч. 4 “Нанесение тяжких телесных

повреждений, повлекшее смерть”. После завершения всех законодательных

процедур станет известна настоящая причина ухода исполнителя хитов “Звездочка”

и “Голубая луна”.

68-летнего Бориса

Моисеева похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище. Проститься с артистом

пришли многие звезды, в том числе Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Алсу, Лолита

и другие. На телевидение уже вышли выпуски различных ток-шоу, где друзья и

коллеги вспоминали ушедшего певца.