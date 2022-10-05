Хочу побыть без отношений: нормально ли это? Честно о том, почему не стоит переживать, если пропало желание заводить семью

В последнее время кардинально изменился традиционный формат семьи и отношений в целом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые люди и в частности женщины предпочитают одиночество. Однако далеко не все, приняв это решение, чувствуют себя комфортно. Есть те, кто испытывает угрызения совести, и это мешает им наслаждаться жизнью. Поговорим о причинах такого решения, а также о том, насколько его можно считать правильным.

Так проявляется сознательность в принятии решений

Стоит сказать о том, что сознательный выбор в пользу одиночества является наглядным доказательством того, что человек обладает таким полезным качеством, как ответственность. Возможно, пока нет сил и желания выстраивать новые отношения, поскольку женщина не определилась со своим будущим и пока не уверена в том, что хочет искать себе спутника жизни. Для того чтобы семья была крепкой, а отношения гармоничными, нужно понимать, какие обязанности перед партнером, детьми, родственниками второй половинки придется выполнять.

И это не простые слова и банальные фразы, отношения действительно требуют постоянной над ними работы (это терпение, снисходительность и даже умеренная жертвенность). Поэтому если человек морально к этому не готов, он поступает правильно, и такое поведение является похвальным.

Научилась себя ценить и заботиться о своем комфорте

Далеко не все женщины могут уделить себе достаточно внимания, находясь в отношениях с мужчиной. Иногда это бывает крайне проблематично, поскольку не хватает времени, сил и возможностей. Когда девушка остается одна, она может заниматься своим здоровьем, внешностью и самореализацией столько, сколько она хочет.

В чем же здесь видится неправильный подход? Это не характеризует ее, как эгоиста, просто по какой-то причине она считает правильным привести себя в порядок во всех отношениях. Ведь любящая себя жена, мать, дочь, подруга, коллега и пр. – это находка для близких людей. Если представительница прекрасного пола сумела позаботиться о себе, она позаботится и обо всех своих близких. А если она переполнена внутренними противоречиями, во всем себе отказывает, идет на компромисс со своей совестью и откровенно себя не любит, она не сумеет дарить любовь и нежность тем, кто будет рядом.

Возможность уделить больше времени работе

Некоторые женщины по своей природе являются карьеристками. Они мечтают достичь определенных успехов в профессии и желают иметь возможность расти как специалист. Есть и те, кто не мыслит своей жизни без общественной работы и только востребованность может сделать их счастливыми. При наличии партнера уделять достаточное количество времени своему делу бывает крайне проблематично, поэтому приходится делать выбор между личной жизнью и карьерой, и в этом нет ничего страшного.

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Финансовая стабильность

Существует множество примеров того, как партнеры не могут достичь консенсуса по финансовым вопросам. Очень грустно наблюдать за поведением пар, которые постоянно ссорятся, поскольку имеют разные взгляды на эту проблему (именно проблему, поскольку денежный вопрос сразу становится камнем преткновения). Некоторые женщины становятся полностью зависимыми от мужчин, поскольку те запрещают им работать, выдают подотчетные деньги, и девушка чувствует себя бесправной.

Есть и те представительницы прекрасного пола, которые вынуждены постоянно спасать своих партнеров, выплачивая их долги и стараясь найти средства до следующей зарплаты, поскольку муж привык относиться к деньгам крайне безответственно. Женщина принимает решение быть одинокой, чтобы иметь возможность распоряжаться своими средствами. Она хочет стабильности для себя и для своих близких (например, детей или родителей). А поскольку этого можно достичь только в одиночку (по ее убеждению), принимается такое решение.

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Не хочется повторять прошлый негативный опыт

Не исключено, что женщина отказывается от отношений по причине печального опыта прошлого. Она уже пыталась создать семью (возможно, не один раз), но не смогла найти достойного партнера. Разочарование не позволяет ей совершать следующую попытку, она не хочет этого делать, опасаясь повторений.

Ей было больно, обидно, грустно, но только, оставшись одинокой, она впервые за долгое время почувствовала себя комфортно. Возможно, она поняла, что с появлением партнера обрела не поддержку, а дополнительные заботы и проблемы, поэтому считает правильным уделить себе больше внимания, чтобы восстановить силы и залечить душевные раны.

Возможность почувствовать себя настоящей женщиной

К сожалению, иногда приходится слышать сетования представительниц прекрасного пола о том, насколько им не хватает любви и внимания со стороны мужчин. Девушка становится для парня привычной, неинтересной и менее привлекательной, чем это было на начальных этапах отношений. Она это чувствует, терпит, переживает и мучается, из-за чего становится тревожной, неуравновешенной, и это также раздражает мужчину. Ссоры становятся частыми, а доброго внимания по-прежнему недостает.

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Зато подозрительность и ревность со стороны мужчины часто проявляются постоянно, он предъявляет претензии, обвиняет, контролирует и пр. Часто именно это становится причиной выбора в пользу одиночества. Женщинам необходимо признание представителей сильного пола, они хотят слышать комплименты, чувствовать себя любимыми и желанными.

Даже невинный легкий флирт является мотивацией, он поднимает настроение и дает ощущение востребованности и реализованности. И ради возможности оставаться женщиной с большой буквы, которая все еще может себя таковой чувствовать, некоторые дамы предпочитают одиночество.

Вместо заключения

Есть много иных причин выбора в пользу одиночества, поскольку у каждого человека есть свои мотивы и обстоятельства, предшествующие выбору данной стратегии поведения. Однако все эти причины объединяет одно – желание быть счастливой. И каждая женщина имеет право на то счастье, которое она для себя выбрала. Нет ничего предосудительного в выборе карьеры, мечты, других стремлений и того, что женщина посчитала удачным и единственно правильным на данном отрезке своей жизни.