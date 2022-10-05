Для любительниц более смелых образов: 10 стрижек длиной до подбородка на кудрявые волосы

Кудрявые волосы до подбородка помогают создать более короткие и смелые стили прически, которые помогут подчеркнуть естественную текстуру прядей. Уменьшение длины волн и добавление слоев дает кудрям больше свободы для упругости локонов.

Многослойная стрижка выглядит максимально привлекательно и стильно. Текстурированная прическа отличается тем, что волосы становятся более короткими при высыхании. Именно поэтому стоит проконсультироваться со своим стилистом перед выполнением стрижки.

Девушкам с кудрями, которые не хотят тратить много сил и времени на укладку, точно понравится такой образ.

Вот несколько отличных причесок для кудрявых волос.

Кудрявый боб длиной до подбородка с челкой для квадратного лица

Такая прическа помогает создать своего рода баланс и смягчить углы челюсти. Квадратную форму лица можно несколько уравновесить красиво обрамляющими кончиками прядей и кудрями. Такая прическа помогает сделать овал лица более вытянутым.

Асимметричный боб с небрежными локонами до подбородка для овального лица

Если лицо овальное, то стоит сделать асимметричный боб с небрежными локонами.

Эта прическа длиной до подбородка отлично подходит для уравновешивания овала, так как отвлекает внимание от лба и подбородка.

Стрижка боб с челкой и тугими локонами

Такая прическа отличается тем, что придает волосам дополнительный объем и форму. Кудрявые стрижки длиной до подбородка не утяжеляют пряди.

Добавление челки к короткой стрижке помогает красиво распределить волосы и добавить объем на макушке.

Французский боб длиной до подбородка с упругими локонами

Это красивая и романтическая стрижка, которая выглядит просто великолепно на кудрявых волосах.

Форма стрижки позволяет кудрям свободно двигаться, что добавляет дополнительную динамику.

Кудрявый боб с подрезом для тонких волос

Такая прическа придает тонким прядям максимальную текстуру тонким прядям. При этом волосы легко состригаются бритвой.

Однако, вьющиеся пряди длиной до подбородка с челкой, помогают открыть лицо и одновременно обрамить его. Это также помогает подчеркнуть скулы, глаза и линию подбородка.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Короткий боб до подбородка с текстурированной челкой

Такая стрижка помогает сделать волосы более динамичными и легкими.

Легко можно уложить прическу при помощи крема для завивки или текстурирующего спрея, а затем высушить феном.

Винтажный кудрявый боб до подбородка с короткой челкой

Женщинам, которые ищут прическу для кудрявых волос длиной до подбородка, стоит попробовать винтажный боб с короткой челкой.

Это романтическая стрижка подходит под совершенно любую форму лица и привносит в образ нотку уникальности.

Мягкий кудрявый боб до подбородка с челкой-шторкой

Это просто идеальная прическа для вьющихся волос. Стрижку можно укладывать совершенно разными способами.

Именно поэтому, с такой прической можно всегда выглядеть просто превосходно и стильно.

Кудрявый боб округлой формы до подбородка

Такая стрижка просто идеально подходит женщинам, которые хотят добавить объема своим волосам.

Кудрявый боб длиной до подбородка лучше всего подходит для лица овальной формы, так как объем по бокам несколько уравновешивает длину.

Волнистый боб до подбородка

Стрижка, длиной до подбородка лучше всего подходит для более длинных форм лица.

Кудрявый боб с пробором выглядит очень стильно и эффектно. Лучше всего, если стрижка будет выполнена слоями.