 

Вывалила! – Личное мнение

05.10.2022, 0:33, Разное
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Только не смейтесь, но как назло, сразу после утреннего поста с советом всем забыть Пугачёву, Алла вывалила в запрещённой и экстремистской соцсети послание.


Фото: Соцсети

Цитировать его не имеет смысла — одни оскорбления. И спорить по каждому слову тут тоже не стоит.

Лучший ответ Алле — это проследить хронологию событий.

Сначала Пугачёва хорошо зарабатывала в России. И по телевизору её раскручивали, и лучшие залы были для неё.

Потом Пугачёва уехала и молчала. Затем приехала, целый месяц пыталась влиться снова в тусовку, но получив отворот, тихо уехала.

Не получилось вернуть то, что было? Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела.

И только улетев, Алла вывалила оскорбления. Только после этого, заметьте. Не до, а после — так и хочется сказать, что из-за угла.

Это всё, что нужно знать по этому информационному поводу.

Спорить с ней, что-то доказывать вообще не имеет смысла. Пугачёва прямым текстом показала… Себя.

Именно себя, а не тех, кого она оскорбила. Хочется спросить, а чего ты целый месяц, пока была в Москве, молчала? И раз сейчас выдала, то и всегда так думала? И молчала?

Логично?

Источник: Лена Миро


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