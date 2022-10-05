Вывалила! – Личное мнение
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Только не смейтесь, но как назло, сразу после утреннего поста с советом всем забыть Пугачёву, Алла вывалила в запрещённой и экстремистской соцсети послание.
Фото: Соцсети
Цитировать его не имеет смысла — одни оскорбления. И спорить по каждому слову тут тоже не стоит.
Лучший ответ Алле — это проследить хронологию событий.
Сначала Пугачёва хорошо зарабатывала в России. И по телевизору её раскручивали, и лучшие залы были для неё.
Потом Пугачёва уехала и молчала. Затем приехала, целый месяц пыталась влиться снова в тусовку, но получив отворот, тихо уехала.
Не получилось вернуть то, что было? Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела.
И только улетев, Алла вывалила оскорбления. Только после этого, заметьте. Не до, а после — так и хочется сказать, что из-за угла.
Это всё, что нужно знать по этому информационному поводу.
Спорить с ней, что-то доказывать вообще не имеет смысла. Пугачёва прямым текстом показала… Себя.
Именно себя, а не тех, кого она оскорбила. Хочется спросить, а чего ты целый месяц, пока была в Москве, молчала? И раз сейчас выдала, то и всегда так думала? И молчала?
Логично?
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Источник: Лена Миро
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