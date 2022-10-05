 

Die Welt – ускоренное вступление Украины в НАТО станет фундаментальной ошибкой

05.10.2022, 0:20, Разное
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит быть осторожным и не злоупотреблять готовностью Запада поддерживать его государство, пишет Die Welt. Его требование «ускоренного приёма» в НАТО сейчас неуместны и ничем не помогают Киеву. Такое поспешное вступление сейчас стало бы «фундаментальной ошибкой». Оно может ещё сильнее втянуть альянс в боевые действия на Украине или же спровоцировать главу Кремля Владимира Путина на непредсказуемые действия, предостерегает автор статьи Кристоф Б. Шлитц.


AP

Девять стран — членов НАТО из Восточной Европы и с Западных Балкан настаивают на необходимости принять в альянс Украину, пишет Die Welt. Украинский президент Владимир Зеленский и сам недавно подал заявку на «ускоренный приём». И желание украинского народа, который ведёт «героическую борьбу за своё выживание», можно понять, но момент сейчас для такого шага крайне неподходящий. Зеленскому стоит быть острожным и не злоупотреблять готовностью Запада поддерживать его государство, отмечает автор статьи Кристоф Б. Шлитц.

То, что глава Украины настойчиво требует поставки танков, — это правильно, продолжает немецкий журналист. Они необходимы для того, чтобы начать успешное контрнаступление и закрепиться на освобождённых территориях. Также правильно то, что он требует от ЕС финансовой поддержки, хотя Брюсселю не стоит забывать и о других кризисных регионах, например Таджикистане, Йемене или Судане.

Но сейчас поспешное вступление в НАТО Украины станет «фундаментальной ошибкой», убеждён Шлитц: «Такое турбочленство ещё сильнее втянет альянс в боевые действия на Украине из-за союзнических обязательств, прописанных в пятой статье. Или же оно вызовет у российского президента Владимира Путина такое раздражение, что он станет ещё более непредсказуемым и ещё сильнее обострит ситуацию, возможно с использованием биологических или химических боевых веществ». К тому же ему будет проще сплотить вокруг себя российские элиты, отмечает автор.

В 2008 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози отказали Украине и Грузии в возможности быстро вступить в НАТО, напоминает автор: «Это была серьёзная ошибка». Многие страны — члены альянса, в том числе и США, обоснованно критиковали их за такое решение. Но «немецко-французский тандем» не слушал советов и продолжал делать ставку на «политику диалога» в отношениях с Путиным, хотя уже тогда «нападением» на республики Абхазия и Осетия он показал свою «бесцеремонность». Однако сейчас эту «историческую ошибку» Берлина и Парижа не загладить необдуманным приёмом в НАТО Украины в 2022 или 2023 годах.

Обсуждение вопроса членства Украины в альянсе Киеву в данный момент ничем не помогает, объясняет Шлитц. Рассчитывать на вступление в военную организацию в ближайшие 5—8 лет было бы нереалистичным. И вместо того чтобы раскалывать Запад в этом вопросе, Зеленскому стоило бы активнее требовать поставок вооружения. Он должен открыто говорить о «трусости» канцлера Германии Олафа Шольца, который прячется за Вашингтоном и отказывается первым поставлять танки. При этом автор считает, что инициативу должны проявить именно немцы, которые несут историческую ответственность за страдания Украины в годы Второй мировой войны.

Ведь оружие позволит украинским солдатам добиться большего успеха на поле боя. И именно там решится, на каких условиях впоследствии будет заключён мир за столом переговоров. Если же Москва окажется в позиции силы, она сможет диктовать эти условия, а в таком случае возможность вступления Украины в НАТО будет исключена, заключает Шлитц.


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