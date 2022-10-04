 

Мнение: Фобия Медведева

04.10.2022, 23:30, Разное
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Илон Маск порадовал Дмитрий Медведева, зампреда Совбеза России.

И написал Медведев, типа пошутил :

Маск молодец, однако.
Достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
Правда, рано расшифровался Юстас.
Следующий пост выдаст что-то типа “Ukraine is an artificial state”


отсюда

Правда, с “Ukraine is an artificial state” Медведев, думаю, погорячился. И выдал,  по-моему, свою главную фобию.

Похоже, что Медведев очень боится, как бы люди не подумали, что и должность его, да и он сам – искусственные…

Источник: Ирек Муртазин


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