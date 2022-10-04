Мнение: Фобия Медведева
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Илон Маск порадовал Дмитрий Медведева, зампреда Совбеза России.
И написал Медведев, типа пошутил :
Маск молодец, однако.
Достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
Правда, рано расшифровался Юстас.
Следующий пост выдаст что-то типа “Ukraine is an artificial state”
отсюда
Правда, с “Ukraine is an artificial state” Медведев, думаю, погорячился. И выдал, по-моему, свою главную фобию.
Похоже, что Медведев очень боится, как бы люди не подумали, что и должность его, да и он сам – искусственные…
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Источник: Ирек Муртазин
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