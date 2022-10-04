 

Верблюжий и бордовый: самые “горячие” комбинации цветов в одежде осенью 2022

04.10.2022, 23:21, Разное
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При подборе гардероба важно учитывать не только фасон и размер одежды, но также и цветовую гамму. Есть те оттенки, которые являются трендовыми и которые смогут сделать любой лук более стильным, трендовым. Разбираем цветовые миксы, которые в моде текущей осенью.

Изысканные сочетания

Верблюжий и бордовый цвета позволят вам создать образ успешной деловой бизнесвумен. Одежда таких оттенков прекрасно подходит для работы и офиса. Попробуйте скомбинировать бордовый свитер с пальто и брюками верблюжьего оттенка. Результат вас приятно удивит.

Если вам хочется привнести больше красок, тогда останавливайте выбор на сочетании горчично-желтого и темно-зеленого.

Создавайте образы по правилу «темный низ и светлый верх». Примерьте желтый свитер с зелеными брюками – и увидите, сколько восхищенных взглядов будет обращено в вашу сторону.

Фиолетовый и коричневый – еще одно удачное сочетание как для создания луков в офисно-деловом стиле. Попробуйте скомбинировать трикотажный верх с кожаными коричневыми штанами.

Не забывайте завершать образ эффектными аксессуарами. Например, это может быть сумочка в тон к вашей верхней одежде, солнцезащитные очки, перчатки и и т.д. Не бойтесь играть с текстурами, комбинируя изделия из разных материалов.


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