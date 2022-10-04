Волосы, высушенные на солнце, ретро-челка и женственный шегги: семь причесок на весну

Тренды причесок на весну-лето перекочевали в осень. Правда, не все, а лишь часть, и все же. Если вы как раз задумались о том, чтобы сделать новую стрижку, тогда рассмотрите следующие эффектные варианты. Вдохновляйтесь идеями.

Длинный боб

Простая и в то же время стильная прическа, которая уже десятилетиями не выходит из моды. Сегодня вы можете выбрать любую вариацию: с челкой и без, на прямой или на косой пробор. Главное, чтобы локоны достигали подбородка, а в идеале даже были чуть ниже (почти до плеч).

Асимметричный боб

Эта прическа подойдет тем девушкам, которые хотят немного скорректировать свой овал лица. Это можно сделать с помощью косой и длинной челки. Остальные локоны пусть будут такой же длины, которая предусматривается концепцией классической вариации стрижки.

Ровный срез волос

Если у вас длинные и густые волосы, тогда состригите их всех до одной длины. Не делайте никаких переходов, градуировок, слоев и «лесенок». В чем заключается преимущество? В том, что прическа изменится. Волосы будут под тяжестью ниспадать вниз, не закручиваться, не завиваться, а держать форму.

Челка в стиле ретро

Речь идет о завивающейся челке-шторке, которую на первый взгляд может быть и не видно: она скрывается и маскируется среди остальных кучерявых волос. Такая прическа была в моде в восьмидесятые годы прошлого века. Если вам импонирует стиль ретро, тогда обязательно обратите внимание на данный вариант. Вы можете дополнить образ винтажной одеждой для создания гармоничного и целостного лука.

Пикси

Если вы энергичная, активная девушка, отличающаяся уверенностью в себе, которая ни минуты не сидит на месте, тогда выбирайте стрижку пикси. Она предполагает короткие волосы в затылочной и височной частях и удлиненные в макушечной части. Для того чтобы образ получился более женственным, можете отрастить челку. В данном контексте уместнее всего будет детская или рваная челка, но вы также можете попробовать ассиметричную косую.

Волосы, высушенные на солнце

Оригинальный способ сделать укладку – это оставить высыхать волосы естественным путем. Например, под солнцем. Вы можете сплести влажные волосы в косичку и дождаться их полного высыхания. Когда расплетете косу, то увидите, какие красивые локоны у вас получились.

Женственный шегги

Эта стрижка стала невероятно популярной благодаря певице Майли Сайрус. Она предполагает наличие рваных кончиков волос для создания эффекта творческого беспорядка на голове. Лучше всего такая стрижка подойдет девушкам с тонкими вьющимися волосами.