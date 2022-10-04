Мнение: О полном расчехлении Аллы Борисовны… Теперь — точно всё?

Казалось бы, чем ещё может поразить почтеннейшую публику некогда «всенародно любимая» Женщина, которая поёт после недавнего демарша с просьбой о зачислении в иноагенты?

Ну не песнями же. Да и кто их сейчас будет слушать?

Но всё равно — поразила. Не песнями — стихами.

И это, кажется, уже точно — всё.

Разрыв. Развод. Расставание с теми, кому была дорога́ во всех смыслах этого слова…

Пошли слухи, что Алла Пугачёва снова оставила Россию. Ибо приезжала на Родину она недавно лишь для того, чтобы уладить дела с российскими документами и подмосковной недвижимостью. После чего, прихватив с собой детей, вновь тайно покинула отчий край. Быть может, уже навсегда.

Ну и уходя не удержалась от возможности громко хлопнуть дверью.

«Были холопами, стали рабами», — ответила она сразу всем, и хейтерам, и зрителям через запрещённый в России Instagram. Видно, много желчи накопилось за последние несколько недель.

И эта повышенная «ядовитость» вызывает чувства двойственные.

С одной стороны, достойно сожаления, что постаревшая «примадонна» не смогла уйти достойно. Что стала огрызаться и доказывать своё превосходство над толпой. Жалкое зрелище.

Тем более, что упрёки в «холопстве» и «рабстве» Алла Борисовна могла бы отнести в первую очередь на себя. Ведь она не была ни бунтаркой, ни оппозиционеркой. Не на баррикады ходила, а в #Кремль. Где была вполне уважаемой.

Собственно, таким оппортунизмом и даже где-то коллаборационизмом супруги Пугачёвы-Галкины тоже поддерживали #власть, превратившую миллионы людей в своих пусть не «холопов и рабов», но заложников. И спокойно принимали из её рук все блага, звания и статусы.

Ну, и собственно, пройтись напоследок, уже из далёкого далека по тем, на ком годами зарабатывала неплохие #деньги, как то уже тоже «за гранью». Разве нет?

А вам поступок выходка Аллы Борисовны — как?

View Poll: АБП

—