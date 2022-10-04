 

Коварный план – Личное мнение

04.10.2022, 23:10, Разное
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Павел Прилучный отлип от молодой жены и провёл время с детьми. Видимо, жалобы Агаты сделали своё дело — ей не нравились встречи детей вместе с Брутян.


Фото: Соцсети

Вот Павлик послушно и поехал один. Ответственный парень. Вот только он не догадывается, на что рассчитывает Агата.

А расчёт тут лежит на поверхности. Если поставить мужика перед выбором, кто важнее ему — дети или новая жена, он начнёт метаться.

Чувствовать себя виноватым. И там, и тут — везде. И перед новой женой нужно оправдаться, и старая с укором смотрит.

Требование бывшей звучит как бы даже логично. Но и новой-то как сказать, что ты покидаешь её в выходные сразу после медового месяца? В итоге и там конфликт, и тут чувство неловкости. Ты или плохой отец, или плохой новый муж.

Со временем всё это вылезет наружу в виде скандалов. Сколько вот так браков распалось? Много. И у старой жены каждый раз появляется шанс начать всё заново. Ну, это она так думает, что появляется шанс.

Чувство вины — мощный катализатор. Вряд ли, конечно, это сработает с Павликом — у него лёгкий нрав. Агате же можно посоветовать тут успокоиться. Поезд ушёл, нужно выстраивать нормальные отношения ради детей.

Понять и принять, что с этим мужчиной — всё.

Умение вовремя поставить точку дорогого стоит, но только так можно закончить и свои страдания, и прекратить доставлять дискомфорт окружающим.

Конечно, это трудно признать — всё закончилось. Не будет больше никакой здесь любви. Но если этого не сделать, не совершить усилие, то так и будешь и сама страдать, и не давать людям спокойно двигаться дальше.

И главное, что смысла в этом нет никакого.

А вы умеете ставить точку? Сколько после разрыва отношений это обычно длится?

Источник: Лена Миро


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