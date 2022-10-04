 

Guardian – «беспрецедентный» уровень заражаемости — Европу встревожил птичий грипп

04.10.2022, 22:55, Разное
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На европейских птицефабриках с прошлой осени было зафиксировано 2500 вспышек заражения птичьим гриппом, в результате которых заводчики были вынуждены умертвить почти 50 миллионов птиц, пишет The Guardian. По данным издания, специалисты опасаются, что в популяциях диких птиц закрепился новый штамм этого вируса, отличающийся повышенной заразностью.


AP

В Великобритании и континентальной Европе этим летом было зафиксировано «беспрецедентное» число случаев заражения птичьим гриппом среди домашних птиц, пишет The Guardian со ссылкой на свежие данные, опубликованные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Управления по контролю качества продуктов питания Европы.  

Как подчёркивается в материале британского издания, начиная с прошлой осени птицезаводы по всей Европе от Португалии на юге до норвежского архипелага Шпицберген зафиксировали в общей сложности 2500 вспышек птичьего гриппа. Для предотвращения распространения вируса пришлось умертвить 47,7 миллионов птиц. 

Вспышки заражения гриппом также фиксировались и в дикой природе: в частности, вирус добрался до гнездовий морских птиц на североатлантическом побережье, уничтожив огромное количество особей, пишет The Guardian.  

По информации газеты, ранее заражаемость птичьим гриппом снижалась сразу после прихода тёплой погоды — однако в этом году вспышки заражения продолжились даже летом. Специалисты опасаются, что в популяциях диких птиц закрепились новые штаммы вируса, отличающиеся особенно высокой заразностью, что может создать риск круглогодичных эпидемий. 

С июня по сентябрь нынешнего года количество вспышек птичьего гриппа среди домашней птицы выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в пять раз, говорится в материале The Guardian. Между тем эксперты предупреждают, что зимой ситуация может стать ещё более серьёзной, поскольку в Европу будет прилетать на зимовку всё больше диких птиц, пишет издание. 

По данным The Guardian, во Франции и Нидерландах уже начали испытания ветеринарных вакцин от птичьего гриппа, однако насколько эффективны данные препараты и могут ли привитые птицы становиться переносчиками вируса в случае заражения им, до сих пор не понятно.


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