Guardian – «беспрецедентный» уровень заражаемости — Европу встревожил птичий грипп

На европейских птицефабриках с прошлой осени было зафиксировано 2500 вспышек заражения птичьим гриппом, в результате которых заводчики были вынуждены умертвить почти 50 миллионов птиц, пишет The Guardian. По данным издания, специалисты опасаются, что в популяциях диких птиц закрепился новый штамм этого вируса, отличающийся повышенной заразностью.



AP

В Великобритании и континентальной Европе этим летом было зафиксировано «беспрецедентное» число случаев заражения птичьим гриппом среди домашних птиц, пишет The Guardian со ссылкой на свежие данные, опубликованные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Управления по контролю качества продуктов питания Европы.

Как подчёркивается в материале британского издания, начиная с прошлой осени птицезаводы по всей Европе от Португалии на юге до норвежского архипелага Шпицберген зафиксировали в общей сложности 2500 вспышек птичьего гриппа. Для предотвращения распространения вируса пришлось умертвить 47,7 миллионов птиц.

Вспышки заражения гриппом также фиксировались и в дикой природе: в частности, вирус добрался до гнездовий морских птиц на североатлантическом побережье, уничтожив огромное количество особей, пишет The Guardian.

По информации газеты, ранее заражаемость птичьим гриппом снижалась сразу после прихода тёплой погоды — однако в этом году вспышки заражения продолжились даже летом. Специалисты опасаются, что в популяциях диких птиц закрепились новые штаммы вируса, отличающиеся особенно высокой заразностью, что может создать риск круглогодичных эпидемий.

С июня по сентябрь нынешнего года количество вспышек птичьего гриппа среди домашней птицы выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в пять раз, говорится в материале The Guardian. Между тем эксперты предупреждают, что зимой ситуация может стать ещё более серьёзной, поскольку в Европу будет прилетать на зимовку всё больше диких птиц, пишет издание.

По данным The Guardian, во Франции и Нидерландах уже начали испытания ветеринарных вакцин от птичьего гриппа, однако насколько эффективны данные препараты и могут ли привитые птицы становиться переносчиками вируса в случае заражения им, до сих пор не понятно.